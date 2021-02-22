ما هي فوائد عصير الطماطم غير المملح؟

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

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يعتبر ارتفاع ضغط الدم مرتبطًا بشكل مباشر بالنظام الغذائي ونمط الحياة، ويمكن أن يساعد شرب عصير الطماطم غير المملح في المساعدة بعلاج ارتفاع ضغط الدم، كما يساعد على الحفاظ على صحة القلب، حسبما ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس.

فوائد عصير الطماطم:

وأظهرت الأبحاث أن بعض الأطعمة يمكن أن تخفض ضغط الدم، سواء على الفور أو على المدى الطويل، وتشير الدلائل المتزايدة إلى أن شرب كوب واحد من عصير الطماطم يوميًّا قد يعزز صحة القلب ويخفض ضغط الدم.

وأجريت دراسة على عصير الطماطم غير المملح وكيف يمكن أن يساعد في تحسين ضغط الدم وخفض الكوليسترول وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى اليابانيين.

حاجة لمزيد من البحث:

ولاحظت الدراسة أنه تم تسجيل 481 من السكان المحليين في كورياما باليابان في هذه الدراسة، وطوال عام الدراسة، تم تزويدهم بقدر ما يريدون من عصير الطماطم غير المملح، ووجدت الدراسة أن تناول عصير الطماطم غير المملح أدى إلى تحسين ضغط الدم الانقباضي والانبساطي لدى المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقالت فيكتوريا تايلور، أخصائية التغذية في مؤسسة القلب البريطانية: إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتقديم الفوائد الصحية لعصير الطماطم بدقة، وقالت: “من المرجح أن يكون السكان اليابانيون مختلفين عن سكان المملكة المتحدة، لذلك لا ينبغي تعميم الأمر”.

وفشلت الدراسة أيضًا في النظر إلى ما يأكله المشاركون أيضًا أو ما إذا كانوا قد تناولوا الطماطم في أشكال أخرى ولا تأخذ في الاعتبار عوامل نمط الحياة التي يمكن أن تؤثر على ضغط الدم ومستويات الكوليسترول لديهم.

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