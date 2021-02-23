ما هي قصة “بيبي” قط كريستيانو رونالدو النادر؟

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

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لحظات حزينة يمر بها نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو وعائلته، بعد أن صدمت سيارة قطه الأليف والذي يدعى بيبي، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية.

قط كريستيانو رونالدو النادر

قط سفنكس أو أبو الهول هو الحيوان الأليف لكريستيانو رونالدو، وتبلغ قيمته 2600 جنيه إسترليني، وأطلق عليه اسم بيبي نسبة لنجم منتخب البرتغال ونادي بورتو وزميل رونالدو بيبي.

وتحدثت عارضة الأزياء وصديقة رونالدو جورجينا رودريغيز عن حزن عائلتها، حيث كشفت أنهم أرسلوا حيوانهم المحبوب إلى إسبانيا للتعافي مع أختها إيفانا بعد فترة في العناية المركزة، وهذا على متن الطائرة الخاصة التي يمتلكها لاعب ريال مدريد السابق، مضيفة أن أطفالها لم يتفهموا أنه مصاب وكانوا يريدون اللعب معه.

وأضافت أن القط كان قريبًا من الموت، وبعد شهر ونصف في العناية المركزة، أعطته لأختها إيفانا للاعتناء به، وهو الآن يتعافى في إسبانيا.

حادث عنيف وتأثر العائلة

وتعرض القط لحادث عنيف، بعد أن صدمته سيارة عقب هروبه من القصر الخاص باللاعب البرتغالي في مدينة تورينو الإيطالية، وهذا الحيوان الأليف النادر انضم إلى عائلة رونالدو منذ عام 2018، بعد فترة قصيرة من انتقاله إلى يوفنتوس، قادما من ريال مدريد، وظهر في العديد من الصور رفقة النجم البرتغالي.

قط سفنكس أو أبو الهول هو قط غالي الثمن لأنه من القطط الأصيلة والنادرة، ويصعب العثور عليها، ويُنظر إليها على أنها من بين أجمل القطط في العالم وتجيد التعامل مع الأطفال.

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