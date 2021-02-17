ما هي لعبة السلم والحية

يتساءل الكثير من الأشخاص عن ما هي لعبة السلم والحية، وإجابة هذا السؤال بسيطة جدًا حيث أنها من أقدم الألعاب الكلاسيكية، لكن بالرغم من ذلك مازال يحب أن يلعبها الكثيرين سواء كانوا كبارًا أو صغار.

نبذة عن لعبة السلم والحية

يمكن من خلال هذه المعلومات الإجابة على سؤال ما هي لعبة السلم والحية بكل سهولة، حيث تعد لعبة السلم والحية من أقدم الألعاب اللوحية الكلاسيكية، وأيضًا هي من أجمل الألعاب الجماعية التي يستطيع أن يشارك في لعبها لعبين أو أكثر من لاعب فيها.

ويتم استخدام النرد فيها طول فترة اللعب، حيث أنها تتكون اللعبة من عدد من المربعات المكتوب عليها أرقام مرتبة من رقم 1 إلى رقم ‏‏100، في الغالب يتم وضعها على لوح كرتون بأحجام مختلفة.‏

بالإضافة إلى أن مربعات هذه اللعبة يكون منها مرسوم علية السلالم، حيث يربط السلم الواحد بين مربعين ‏ويرتفع اللاعب عند وقوفه على المربع الذي يحمل الرقم الأصغر إلى الجهة الأخرى من السلم التي توجد ‏عند المربع المكتوب عليه الرقم الأكبر.‏

وهناك مجموعة من المربعات الأخرى التي يكون مرسوم عليها الحيات، حيث تربط الحية الواحدة بين ‏مربعين يكون رأسها عند المربع الذي يحمل الرقم الأكبر، وفي حالة وقوف اللاعب على هذا المربع يهبط ‏إلى المربع الموجود به نهاية الحية وهو المربع الذي يحمل الرقم الأصغر.‏

يعتبر ما يميز هذه اللعبة هو سهولتها الشديدة، وعلى الرغم من أنها لا تحتاج إلى مهارات عالية لممارستها ‏‏فهى تعلم الأطفال بعض المهارات الجيدة مثل التعرف على الأرقام وأيضًا تبنى لديهم روح المنافسة ‏‏والاستمتاع.‏

تاريخ هذه اللعبة

بعد الإجابة على سؤال ما هي لعبة السلم والحية، يوضح موقع المواطن تاريخ لعبة السلالم والحية، فقد ‏كانت بدايتها الأولى في إنجلترا، وذلك بعد أن قام بإدخالها ميلتون برادلي في الولايات المتحدة، لكن كان يطلق عليها ‏حين ذلك سلالم وقطوات.‏

ثم بعد ذلك وصلت للهند لكنها كانت مبنيها في هذه الدولة على الأخلاق الاجتماعية، وكان يطلق عليها ‏برامابادا سوبانام، وكانوا يعتقدن أنها تعنى الطريق إلى الخلاص.‏

طريقة اللعب الصحيحة

فهم الهدف من اللعبة

يجب عليك فهم الهدف من هذه اللعبة، وهنا يمكن القول إن الهدف منها هو أن تكون أنت اللاعب ‏الأول الذي يصل إلى نقطة النهاية، ويكون ذلك من خلال التحرك على لوح اللعبة من المربع الأول الذي ‏يحمل رقم 1 صولاً إلى رقم 100.‏

ويمكن أن يتم لف بعض المربعات للخلف أو للأمام، وعند ذلك سوف تتحرك جهة اليسار أو جهة اليمين في ‏الصف الأول، ثم يعد ذلك يتم الانتقال إلى الصف الثاني، ثم تتحرَّك فيه من جهة اليمين إلى جهة اليسار.‏

تحديد اللاعب الذي سيبدأ باللعبة

لابد على كل فرد أن يقوم بإلقاء حجر النرد ‏بالتوالى مع الفرد الأخر مرة واحدة، وذلك من أجل معرفة من هو الأعب الحاصل على الرقم الأعلى، ‏ويكون هذا هو الأعب الذي سيبدأ اللعبة.‏

بعد أن ينتهي اللاعب من دوره، يكون على الشخص الذي يليه هو من عليه اللعب، يستمر اللعب بهذه ‏الطريقة والتسلسل، ويستمر على هيئة حلقة تسير من اليمين إلى اليسار، ويكون في حالة رمى اللاعبان ‏وحصل كلًا منهم على نفس الرقم، قوم بإعادة رمي النرد مرة أخرى.‏

كيفية إلقاء الحجر وتحرك قطعة اللعب

إلقاء الحجر والتحرك، هنا لابد أن يقوم اللاعب بإلقاء حجر النرد مرة أخرى مجددًا، ثم بقراءة الرقم ‏الذي ظهر على النرد وحصل عليه، بعد ذلك عليه بالإمساك بالقطعة التي يستخدمها في اللعبة.‏

بعد هذا عليه القيام بتحرك هذه القطعة إلى الأمام، وذلك على حسب العدد الذي ظهر له حصل عليه من ‏النرد، كمثال في حالة أن ألقى اللاعب النرد وظهر له رقم 4، فعليه في هذه الحالة أن يحرك القطعه التي ‏يلعب بها إلى المربع 4، وفي كل مرة تاليه يتحرك بمقدار ما يحصل عليه.‏

التسلق عند الوقوف على السلالم

توجد بعض المربعات التي تحمل في بدايتها ونهايتها سلم على كرتونة اللعبة، وتعبر السلالم على الفوز ‏ببعض الأرقام الإضافية التي تزيد من عدد المربعات التي يصعد من خلالها اللاعب لرقم أعلى خلال لعبة ‏واحدة والتقدم أسرع في اللعب.‏

في حالة نزول اللاعب بشكل مباشر على المربع الذي يظهر عليه السلم، فعليه هنا التقدم من خلال تحيرك ‏القطعه التي يلعب بها إلى المربع الذي يقع فيه الجهه الأخرى من السلم في الأعلى.‏

لكن في حالة توقف اللاعب على المربع الذي يوجد به نهاية السلم من الأعلى أو في وسطه فيجب عليه ‏التوقف في مكانه.‏

النزول عند التوقف على الحيات

يعبر وقف اللاعب في المربع الذي يوجد به رأس الحية، عن خسارته لبعض الأرقام التى وصل إليها حيث لابد على اللاعب هنا أن يقوم بتحريك القطعه التي يلعب بها حتى يصل إلى المربع الذي توجد به نهاية هذه الحية في أسفله.

لكن في حالة إن توقف اللاعب في مربع موجود في وسط الثعبان أو في نهايته، فعليه أن يقوم بالوقوف في المكان نفسه ولا يتحرك لأسفل ويستمر في اللعب بشكل عادي؛ وذلك لأن من قواعد اللعبة أن ينزل اللاعب فقط، في حالة وقوفه عند رأس الحية.

الحصول على دوراً إضافي عند حصولك على رقم ستة: يحصل اللاعب هي حالة ظهور رقم 6 عند رمي ‏حجر النرد على دور إضافي أخر، وهنا عليك القيام أولًا بتحريك القطعة التي يلعب بها إلى الأمام بمقدار 6 ‏مربعات.‏

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