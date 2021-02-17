ما هي وظيفة الغدة النخامية

يتساءل الكثير ما هي وظيفة الغدة النخامية، حيث أنها عبارة عن جزء من الغدد الصماء ومهمتها إنتاج الهرمونات في الدم التي تؤثر على جميع أعضاء الجسم وكذلك الغدد الأخرى مثل الغدة الدرقية.

الغدة النخامية

يوضح المواطن أنها غدة صغيرة بحجم البازلاء، التي توجد في تجويف عظمي خلف جسر الأنف، وترتبط بساق رفيعة مع قاعدة المخ، وتسمي بالغدة الرئيسية، لأنها تتحكم في الكثير من الهرمونات.

أنها غدة صغيرة بحجم البازلاء، التي توجد في تجويف عظمي خلف جسر الأنف، وترتبط بساق رفيعة مع قاعدة المخ، وتسمي بالغدة الرئيسية، لأنها تتحكم في الكثير من الهرمونات. ويتحكم تحت المهاد الذي يقع فوق الغدة النخامية في توظيف هذه الغدد من خلال إرسال رسائل لإفراز الهرمونات، التي تؤثر على أجزاء الجسم المختلفة، التي يتم نقلها عبر الدم، كما يتحكم تحت المهاد في العطش واليقظة والنوم وتنظيم درجة الحرارة والسلوك والذاكرة وغيرها

ويكون وزن الغدة النخامية لدى الأشخاص الطبيعيين بين 500 إلى 900 ملغ وتسمي باسم سيدة الغدد الصماء لأهميتها في تنظيم وظائف الغدد الصماء وتلعب دوراً في تنظيم وظائف الأنسجة الأساسية مثل أنسجة الجهاز العضلي الهيكلي.

ما هي وظيفة الغدة النخامية

تنقسم الغدة النخامية إلى الفص الأمامي والخلفي، حيث يعمل كل فص على إفراز الهرمونات التي تؤثر على مناطق مختلفة في الجسم ويفرز الجزء الأمامي هرمونات تؤثر على الغدة الدرقية والكظرية والثدي والمبايض والخصيتين، والخلفي يؤثر على الكلى، ومن هذه الهرمونات

هرمونات الفص الأمامي

الهرمون الموجه لقشرة الكظرية

يحفز على إفراز هرمون الكورتيزل المسؤول على الحفاظ على ضغط الدم ومستوى السكر في الجسم، ولديه خصائص مضاده للالتهابات التي تصيب الجسم ويفرز كميات كبيرة في حالات التوتر، ولذا يسمى بهرمون التوتر.

البرولاكتين

وهو المسؤول على تحفيز الثدي لإفراز الحليب بعد الولادة، إذا حدث خلل في مستوى هذا الهرمون، قد يسبب مشاكل صحية ويؤثر زيادة إفرازه على الدورة الشهرية والخصوبة لأن ارتفاع نسبته تؤثر على المبايض والخصيتين.

هرمون النمو

وهو من أهم الهرمونات للأطفال وللبالغين، حيث يحفز على نمو الأطفال ويعمل على الحفاظ على صحة العظام والعضلات للكبار، كما يوزع الدهون في الجسم ويحفز عملية بناء البروتين، ويوفر لأنسجة الجسم الطاقة اللازمة للنمو.

الهرمون المحفز الخلايا الصبغية

يحفز هذا الهرمون زيادة صبغة الملايين في الجسم واستجابة تعرضها لأشعة فوق البنفسجية.

الهرمون المنشط للغدة الدرقية

تعمل على تنظيم عمليات الأيض، ويحفز طاقة ونمو الجسم ونشاط الجهاز العصبي، ويحفز على إفراز الهرمونات بشكل طبيعي.

هرمون الملوتن أو الهرمون المنشط للجسم الأصفر

هو المسؤول عن إفراز الهرمونين المسؤولين عن تنظيم الصفات الجنسية والوظائف التناسلية عند الرجال والنساء ويعمل على إفراز هرمون تستوستيرون عند الرجال والتبويض عند النساء.

الهرمون المنبه للجريب

يساعد على إنتاج الحيوانات المنوية عند الرجال وتحفيز البويضات على إفراز الإستروجين عند النساء.

هرمونات الفص الخلفي

هرمون مضاد لإدرار البول

يعمل على تنظيم الماء في الجسم ونسبة الأملاح في الدم، ويحافظ على كميات المياه والسوائل والمعادن في الجسم من خلال تقليل كميتها المفقودة في البول ويحمي من الجفاف، ويعرف باسم هرمون فابزوبرسين.

هرمون اوكستيرسين

يعمل على إدرار الحليب للمرضعة، وله دور مهم في سلوك الإنسان وتفاعله الاجتماعي، ويمكن أن يزيد رابطة العلاقة بين الأم وطفلها.

ويعمل على تحفيز انقباضات الرحم عند فترة الحمل والولادة ويزيد من إفراز هرمون البروستاجلاندين، الذي يعمل على زيادة انقباضات الرحم بشكل كبير في فترة المخاض.

ويستخدم من هذا الهرمون الصناعي في تحفيز عملية الولادة اذا كانت لم تبدأ بشكل طبيعي، كما يعمل على زيادة حركة الحيوانات المنوية وتؤثر على الخصية من هرمون التستوستيرون.

اضطرابات الغده النخامية

تتعرض الغدة النخامية للاضطرابات، ويعمل ذلك على فرط أو نقص إنتاج أحد الهرمونات، ومن الأمراض التي تؤثر على وظائفها هي:

الأورام الحميدة

من الممكن أن تحدث هذه الأورام دون أن يشعر بأعراضها الإنسان لمدة سنوات، من الممكن إلا يشعر بأعراض بشكل نهائي.

ولا تكون الأورام في المخ، فهي غير فعالة تعمل على عدم إفراز أي هرمون، وقد تسبب هذه الاورام الصداع المزمن أو مشاكل في الرؤية لدى الشخص، ويؤدي الضغط على الغدة النخامية إلى توقف إفراز بعض الهرمونات مما يؤدي إلى العلاج الاشعاعي أو الجراحي.

ضخامة الأطراف

تظهر بسبب حدوث فرط في إفراز هرمون النمو في مرحلة البلوغ، وينتج عنه زيادة حجم العظام بما فيها عظام الوجه والقدم واليدين.

وينتج عنه متلازمة كوشينغ، الذي يتعرض لها الإنسان نتيجة إفراز هرمون الكزرتيزول لمدة طويلة، وهذا يؤدي إلى تكوين حدبة دهنية في الجسم بين الأكتاف ويزيد دائرية الوجه وظهور علامات التشقق الأرجوانية والوردية اللون في الجسم.

مرض السكر الكاذب

هو يحدث نتيجة وجود اضطرابات في تحرير فازوبريسين نتيجة الإصابة على الرأس أو جراحة أو ورم، حيث ينتج مريض السكر الكاذب كميات كبيرة من البول والشعور بالعطش بشكل دائم.

الورم البرولاكتيني

نتيجة فرط إنتاج البرولاكتين في الدم، حيث تعاني النساء في هذه الحالة من فترات الدورة الخفيفة أو توقفها وصعوبة الحمل.

نقص هرمون النمو

مما يؤدي إلى تأخير النمو لدى الأطفال وقصر طولهم عن الطول المحتمل مما يعاني الكبار من نقص هرمون النمو من التعب وضعف العضلات وزياده الوزن، الذي له تأثير سلبي على العظام.

قصور الغدة النخامية

نتيجة نقص إنتاج كل الهرمونات والغدة النخامية مما يعرض الفرد لأعراض الأمراض المختلفة.

إصابات في المخ

وهي تكون ضربة على الدماغ بشكل مفاجئ على مكان الإصابة، حيث يحدث تلف الغدة النخامية ومشاكل في الذاكرة والتواصل مع المحيطين وسلوك الإنسان.

أعراض اضطرابات الغدة النخامية

بعد أن تعرفنا على ما هي وظيفة الغدة النخامية، سنتعرف على أعراض اضطراب الغدة النخامية كالاتي:

الصداع.

الشعور بالإرهاق والتعب.

ارتفاع ضغط الدم.

انخفاض الوزن الغير المبرر.

صعوبة في النوم.

الشعور بالاكتئاب وتقلبات المزاج.

مشاكل الخصوبة وعدم انتظام الدورة الشهرية وضعف الانتصاب.

زيادة نمو الشعر بشكل غير طبيعي.

إدرار الحليب للمرأة الغير المرضعة.

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