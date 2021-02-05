مباراتان اليوم في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

تُستكمل مباريات الجولة الـ17 في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بمباراتين اليوم الجمعة.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الباطن والفيصلي في تمام الساعة الرابعة إلا ثلث عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب نادي الباطن.

أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي الوحدة والأهلي وتبدأ في تمام الثامنة والربع من مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

نتائج مباريات أمس الخميس

وكانت مباريات الجولة السابعة عشرة، انطلقت أمس الخميس بـ4 مباريات، حيث فاز العين على الاتفاق بهدف دون رد، وفاز أبها على الهلال بثلاثية مقابل هدفين، بينما فاز الاتحاد على الفتح برباعية لهدف، وفاز النصر على التعاون بثلاثية دون مقابل.

الشباب محافظًا على صدارة دوري محمد بن سلمان

جدير بالذكر أن نادي الشباب لا يزال محافظًا على صدارته لـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد خسارة الهلال من نادي أبها، حيث يتواجد الليث في الصدارة برصيد 32 نقطة وبفارق نقطتين عن الهلال.

وسيواجه الهلال فريق العين وسيلعب النصر مع الفتح في المباراتين المؤجلتين من الجولة الـ16 في دوري المحترفين يوم الثلاثاء المقبل.







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