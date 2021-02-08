مباي نيانغ أهلاويًّا رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

نجح النادي الأهلي في التعاقد مع السنغالي الدولي مباي نيانغ؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل دقائق من نهاية فترة الانتقالات الشتوية في السعودية.

مباي نيانغ في الأهلي:

وكشف النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن التعاقد مع مباي نيانغ على سبيل الإعارة حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي رين الفرنسي.

ويملك مباي نيانغ صاحب الـ26 عامًا خبرة كبيرة، حيث سبق ولعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي موسم 2012، قبل أن ينتقل بين العديد من الأندية وانتقل الموسم الماضي من تورينو إلى نادي رين.

الأهلي في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الأهلي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على رديف ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في جدة، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 3 لقاءات، والخسارة في 4 مواجهات.







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