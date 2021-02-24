متحدث الجوازات: الأمر السامي بالسماح للمواطنات والمواطنين جاء للتسهيل عليهم

المواطن - الرياض

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أكد المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للجوازات، النقيب ناصر العتيبي، أن الأمر السامي بالسماح للمواطنات والمواطنين المتزوجين من غير السعوديين بالسفر عبر المنافذ جاء للتسهيل عليهم.

فيديو | متحدث #الجوازات لـ #الإخبارية: الأمر السامي بالسماح للمواطنات والمواطنين المتزوجين من غير السعوديين بالسفر عبر المنافذ جاء للتسهيل عليهم pic.twitter.com/CrUmNRGLrM — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) February 24, 2021

تفاصيل الأمر السامي بالسماح بالسفر:

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على تمكين السعوديات المتزوجات من غير سعوديين من السفر برفقة أزواجهن أو الالتحاق بأزواجهن الموجودين في الخارج بموجب تقديم إثبات الزواج للمسؤولين في منافذ المغادرة مباشرة، وكذلك السعوديين المتزوجين من غير سعوديات إذا كُنَّ مقيمات خارج المملكة بسبب العمل أو ظروف أخرى لا تمكنهن من القدوم إلى المملكة.

التقدم بطلب عن طريق أبشر الجوازات:

وأوضحت الجوازات أنه في حال لم يستطيع المواطن السعودي تقديم المستندات التي تثبت تواجد الزوجة خارج المملكة وعدم تمكنها من القدوم إلى المملكة، فيمكنه التقدم بطلب تصريح سفر عبر منصة “أبشر” الإلكترونية وإرفاق كافة المستندات المطلوبة؛ وذلك لتسهيل إجراءات الحصول على تصريح السفر.

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