متحدث الصحة لـ”المواطن” : كل لقاحات كورونا بالسعودية فعالة وآمنة

المواطن - أحمد العطوي - الرياض

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جدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي التأكيد على أن كل لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة حاليًا هي آمنة وفعالة وتم التأكد من فعاليتها عبر الهيئة العامة للغذاء والدواء التي لا تجيز أي لقاح إلا بعد التأكد من هذه الاشتراطات والمعايير.

معايير لقاحات كورونا

وقال العبدالعالي ردًا على سؤال “المواطن” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم حول تشكيك بعض الأشخاص غير المختصين في فعالية بعض اللقاحات المعتمدة إن كل اللقاحات المعتمدة حاليًا والتي سيتم اعتمادها لاحقًا هي فعالة وآمنة مشددًا على أن كل الإجراءات والسياسات والخطوات التي تقوم بها هيئة الغذاء والدواء عالية المستوى ودقيقة جدًا ولا يمكن التنازل عن خطوة أو إجراء للتأكد من الفعالية والجودة.

وقال متحدث الصحة : ” لدينا طمأنينة وثقة عالية جدًا بأن كل ما تجيزه الهيئة فهو يحقق الفعالية والمأمونية وبالتالي كل اللقاحات المتوفرة في المملكة أو التي ستجتاز أو ستحصل على الاعتمادات في المستقبل من قبل هيئة الغذاء والدواء هي لقاحات يستطيع الكل الحصول عليها لبلوغ مناعتهم الفردية واطمئنانهم على حصول ما نرجوه من هذه اللقاحات وأيضًا يستفيد منها مجتمعنا بكل أمان وفعالية بإذن الله”.

اعتماد لقاح أسترازينيكا

يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء كانت قد أجازت مؤخرًا استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) الذي طورته شركة أسترازينيكا البريطانية بالتعاون مع جامعة أكسفورد لينضم بذلك إلى لقاح فايزر الذي تم اعتماده في المملكة قبل عدة أشهر.

وجاءت إجازة “الهيئة” استخدام اللقاح والسماح باستيراده استنادًا إلى البيانات المقدمة لها، التي تمتْ مراجعتها بجميع تفاصيلها وفق منهجية علمية دقيقة، وبناءً عليه ستبدأ الجهات الصحية في المملكة بإجراءات استخدام لقاح “أسترازينيكا” وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك كما ستقوم “الهيئة” بتحليل عينات من كل شحنة واردة من اللقاح قبل استخدامه.

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