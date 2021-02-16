متحدث الصحة: لم ندخل موجة كورونا الثانية والتراخي سبب زيادة الحالات

المواطن - الرياض

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن ما نشهده في المملكة من تزايد حالات كورونا لا يعبر عن دخول البلاد في الموجة الثانية، ولا عن وجود فيروس متحور، لكنه نتيجة تراخي البعض في تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية.

فيديو | #الصحة: سبب ارتفاع الإصابات في #المملكة بسبب التراخي بالإجراءات الاحترازية وليس بسبب تحور الفيروس#الإخبارية pic.twitter.com/xZm2yUMAGh — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 16, 2021

تزايد حالات كورونا

وأضاف العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن المملكة كانت لفترة طويلة تسجل إصابات يومية أقل من 100 حالة، لكن حدث تصاعد في الحالات الجديدة والحالات الحرجة بسبب مشاركة البعض في فعاليات اجتماعية دون التقيد بالإجراءات الاحترازية، كما أن هناك البعض ممن يتهاون في تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغيرها من السلوكيات.

التسجيل في تطبيق صحتي

وحث العبدالعالي الجميع إلى التسجيل للحصول على لقاح كورونا عبر تطبيق صحتي، مشيرًا إلى أنه الفئات العمرية الأقل من 16 عامًا لم يتم إدراجها بعد على قائمة الحصول على اللقاح، مشددًا في الوقت ذاته على فعالية اللقاحات ومأمونيتها.

وتابع العبدالعالي أن الوزارة تسعى للتوسع في إعطاء اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة وفق الخطة المعدة لذلك، وذلك بعد استئناف توريد اللقاحات إلى البلاد.

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