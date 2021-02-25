متحدث الصحة: لم نصل بعد إلى مرحلة الاستقرار وعلينا بذل المزيد من الجهود

المواطن - الرياض

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أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن المملكة لم تصل بعد إلى مرحلة الاستقرار في منحنى حالات كورونا الجديدة داعيًا إلى بذل المزيد من الجهود والتقيد بالإجراءات الاحترازية لمجابهة الفيروس.

عدد جرعات لقاح كورونا

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم قال العبدالعالي: إن إعطاء اللقاحات في جميع مناطق المملكة في توسع وازدياد، ونرصد إقبالًا عليه ولله الحمد ” مشيرًا إلى أن عدد من تلقوا لقاح كورونا حتى الآن وصل إلى 639,587 ألفًا.

الصحة تكشف آخر المستجدات

يذكر أن وزارة الصحة كشفت اليوم عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (308) حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (367323) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2574) حالة من بينها (473) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة. وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (376377) حالة، توفي منهم (6480) حالة.

التوسع في مراكز اللقاحات

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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