متحدث الصحة : نسجل ارتفاعًا في حالات كورونا ورصدنا مظاهر سلبية

المواطن - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن المملكة تسجل أرقامًا مرتفعة في حالات كورونا الجديدة الأمر الذي يستوجب التعامل معه بجدية خاصة بعد رصد مظاهر تهدد مكتسبات المرحلة الماضية.

وقال متحدث الصحة عبر تويتر : لا تجامل على حساب صحتك، نسجل أرقامًا مرتفعة من الحالات المصابة بفيروس كورونا، وقد رصدنا مظاهر يجب أن نتعامل معها بجدية، للحفاظ على مكتسبات المرحلة الماضية، التزامنا هو طوق النجاة للخروج من هذه الأزمة والوصول إلى الأمان الصحي بإذن الله.

حالات كورونا في السعودية

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم حدوث زيادة ملحوظة في حالات كورونا المؤكدة والنشطة والحرجة حيث تم تسجيل (310) حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (368639) حالة، من بينها (2146) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (375) حالة حرجة، كما تم تسجيل (271) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (360110) حالات.

وبلغ عدد الوفيات (6383) حالة، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة “رحمهم الله جميعًا”، فيما تم إجراء (52176) فحصًا مخبريًا.

توزيع الحالات الجديدة

من جهة أخرى تصدرت منطقة الرياض المناطق السعودية فيما يتعلق بالحالات الجديدة برصيد 131، فيما سجلت المنطقة الشرقية 61، ومنطقة مكة المكرمة 38، ومنطقة المدينة المنورة 16، والباحة 13، ومنطقة الحدود الشمالية 10، ومنطقة الجوف 9، ومنطقة عسير 8.

كما سجلت كل من منطقتي القصيم ونجران 7 حالات في كل منهما فيما سجلت منطقة حائل 4 حالات وسجلت كل من منطقتي تبوك وجازان 3 حالات فقط في كل منهما.







شارك الخبر