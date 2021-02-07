متحدث الصحة يحذر من تجاهل الاحترازات: لا نريد عودة اللحظات المؤلمة

المواطن - الرياض

جدد متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي التأكيد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد بشكل واسع.

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن المملكة قطعت شوطًا كبيرًا في مواجهة كورونا وهناك من خسر أحد والديه أو كليهما أو شخصًا عزيزًا عليه، مؤكدًا أنه تم رصد ارتفاع في حالات كورونا خلال الفترة الأخيرة، ومذكرًا في نفس الوقت باللحظات والذكريات المؤلمة التي عاشها البعض نتيجة فقد من يحب.

وتابع متحدث الصحة : ضحينا كثيرًا ووصلنا إلى مراحل جيدة، في مواجهة كورونا، لكن يبقى الأمل بعد الله سبحانه وتعالى بالتزام ومسؤولية الجميع لتجاوز هذه المرحلة.

حالات كورونا في السعودية

وكانت وزارة الصحة كشفت اليوم عن تعافي (287) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (361515) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2361) حالة من بينها (408) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة. وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (370278) حالة، توفي منهم (6402) حالة.

مخالفة الإجراءات الاحترازية

يذكر أنه بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد – 19 خلال الفترة من 18 / 6 / 1442هـ حتى 24 / 6 / 1442هـ (31868) مخالفة، وذلك وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ (8935) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (6577)، ثم الشرقية بـ (5290)، والقصيم بـ (2488)، فالمدينة المنورة بـ (2146)، فالباحة بـ (1253)، وعسير بـ (1246)، والجوف بـ (1200)، وتبوك بـ (960) وحائل بـ (588)، والحدود الشمالية بـ (559) ، ثم جازان بـ (339) ونجران بـ (287).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.







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