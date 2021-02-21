متحدث الصحة : 541411 حصلوا على لقاح كورونا

المواطن - الرياض

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جدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي الدعوة للمواطنين والمقيمين إلى سرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا عبر تطبيق صحتي.

الحصول على لقاح كورونا

وأشار العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إلى أن عدد الحاصلين على لقاح كورونا تجاوز 541411 ألفًا، وأن اللقاحات الآن متوفرة في مناطق المملكة كافة والقدرات الاستيعابية لمراكز اللقاحات أصبحت أكبر، مشيرًا إلى أنه يمكن الحصول على اللقاح من خلال خطوات بسيطة عبر تطبيق صحتي مع استمرار خطة التوسع في مراكز اللقاحات.

الإصابات الجديدة

وحول الإصابات المؤكدة قال العبد العالي إن السعودية لم تصل حتى الآن لمستوى الاستقرار في معدل الإصابات مشيرًا إلى أن منحنى الإصابات المؤكدة يواصل الصعود وأصبح في مرحلة خطيرة وحساسة تتطلب التعامل بمزيد من الحذر واليقظة.

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (349) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (366094) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2451) حالة من بينها (508) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة. وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (375006) حالات، توفي منهم (6461) حالة.

تدشين مراكز لقاحات كورونا

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

تسجيل لقاح أسترازينيكا

من جهة أخرى أجازت الهيئة العامة للغذاء والدواء استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) الذي طورته الشركة البريطانية بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وجاءت إجازة “الهيئة” استخدام اللقاح والسماح باستيراده استنادًا إلى البيانات المقدمة لها، التي تمتْ مراجعتها بجميع تفاصيلها وفق منهجية علمية دقيقة، وبناءً عليه ستبدأ الجهات الصحية في المملكة بإجراءات استخدام لقاح “أسترازينيكا” وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك كما ستقوم “الهيئة” بتحليل عينات من كل شحنة واردة من اللقاح قبل استخدامه.

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