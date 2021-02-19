متحدث النصر السابق يثير الجدل حول مصير حمدالله مع العالمي

المواطن - محمد سمعه

أثار سعود الصرامي، المتحدث السابق لنادي النصر، الجدل حول مصير اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مع العالمي، خاصة أن المهاجم المغربي دخل موسمه الثالث مع الفريق.

وغرد الصرامي قبل قليل قائلًا: “بعد الفوز بالسوبر السعودي، خرج حمدالله لوسائل الإعلام ووعد الجماهير بأنه سيقود العالمي للفوز بالدوري والكأس، طبعًا لم أتعامل مع تصريحه بصورة جادة، لمعرفتي بأن الهداف الغائب يخوض موسمًا غير جادٍ فهو موسم للنسيان، وحمدالله اعتاد بأن الموسم الثالث له موسم وداعي مع الفرق التي احترف بها”.

وكان حمدالله تعرض لانتقادات من قبل خالد العقيلي نجم العالمي السابق، بسبب سوء أدائه الفني في لقاء القادسية بالجولة التاسعة عشرة.

نجم النصر أهدر 4 ركلات جزاء حتى الآن

كذلك أهدر حمدالله حتى الآن 4 ركلات جزاء في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كان آخرها في لقاء الشباب بالجولة الثامنة عشرة.

وفي وقت سابق، أبدى عبدالله بن زنان المتحدث الرسمي السابق لـ النصر، حزنه بعد خسارة العالمي من نادي القادسية بهدف دون رد.

وغرد ابن زنان قائلًا: ” نصر سيئ بكافة التفاصيل، اعملوا للموسم المقبل من الآن، فما يحدث فوضى بمعنى الكلمة”.

العالمي يخسر للجولة الثانية على التوالي

وكان العالمي تعرض للخسارة الثانية على التوالي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد الخسارة من الشباب بالجولة الـ18، ثم الخسارة من القادسية بالجولة الـ19.

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