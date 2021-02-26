متحدث هيئة تطوير الدرعية: إقامة فورمولا إي في أرض الملوك والأبطال شيء عظيم

المواطن - واس

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أوضح ثامر السديري المتحدث الرسمي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، أن إقامة بطولة دولية مثل سباق فورمولا إي للمرة الثالثة في جوهرة المملكة “الدرعية” يعود للدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال في تصريح صحفي اليوم : إن هيئة بوابة الدرعية تسهم في مثل هذه البطولات نظير ما تجده من متابعة وتوجيه من سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة حتى أصبحت جوهرة المملكة وجهة عالمية لكبريات الفعاليات والبطولات العالمية وهي تحمل تاريخًا كبيرًا للمملكة بوصفها العاصمة الأولى لوطننا الغالي، ومهد انطلاقة الدولة السعودية الأولى، وأرض الملوك والأبطال، وتمثل اليوم منارة ثقافية وحضارية وتاريخية.

وأشار إلى أن ما يميز بطولة هذا العام هو إقامتها ليلًا ضمن حرص المجتمع العالمي على الاستدامة البيئية، وتسليط الضوء على الطاقة المتجددة المستدامة التي تحفظ العالم من مخاطر التأثيرات المناخية.

ويستعد عشاق سباقات السيارات، لرؤية أول سباق ليلي في تاريخ فورمولا إي الذي ينطلق في الدرعية يومي الجمعة والسبت 26 و 27 فبراير في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة.

وسينطلق سباق فورمولا إي الأول اليوم الجمعة حيث ستكون مدته 45 دقيقة، وهو عبارة عن لفة كاملة، حيث بمجرد انتهاء الـ45 دقيقة على السائقين، إكمال اللفة التي تتقدمها السيارة المتصدرة للسباق بالإضافة لإكمال لفة أخرى.

والسباق الثاني الليلي سينطلق غدًا السبت في الـ8 مساءً بتوقيت المملكة حيث يشارك في السباقين 12 فريقًا وعدد السائقين هو 24 سائقًا، كما ستُنقل أحداث السباقين على القنوات الرياضية السعودية.

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