مجلة بريطانية: كورال بلوم واجهة للسياحة العالمية بطريقة غير مسبوقة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قالت مجلة dezeen البريطانية، إن جزيرة كورال بلوم هي عبارة عن واجهة السياحة العالمية بطريقة غير مسبوقة، وسيشجع المستثمرين الأجانب على إقامة مشاريعهم الاستثمارية في المملكة، وبالتالي تعمل كمحفز للاستثمار المستقبلي في القطاع وتقطع شوطًا طويلًا لمساعدة المملكة على تحقيق هدفها المتمثل في توليد 500 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030.

كورال بلوم تقرب السعودية من هدفها السياحي

وتابع التقرير: يستعد كورال بلوم لتقريب السعودية من هدف السياحة البالغ 133 مليار دولار، حيث كان قد قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، خلال منتدى ميزانية 2021 الأخير في ديسمبر، إن المملكة تهدف إلى جذب استثمارات سياحية جديدة بقيمة 220 مليار ريال سعودي (58 مليار دولار) بحلول عام 2023، وأكثر من 500 مليار ريال سعودي بحلول نهاية العقد.

وفي عام 2019، أنفق المسافرون السعوديون 22 مليار دولار على السفر إلى الخارج، وتتمثل إحدى الطرق التي تهدف بها الوزارة إلى زيادة عائدات السياحة في المملكة، في تشجيع المواطنين على إنفاق بعض أموالهم السياحية في الوطن.

وكانت قد نجحت السعودية في تحقيق ذلك بالفعل، حيث سبق وأن قال الخطيب في ديسمبر: في عام 2019، أطلقنا 11 موسمًا في السعودية وخفضنا السفر للخارج بنسبة 30%، وعندما نواصل القيام بذلك، سيود السعوديون البقاء في الوطن والاستمتاع بجواهر المملكة.

وقال التقرير: تتمثل إحدى الطرق الواضحة لتنفيذ هذه الخطة، منح السعوديين مناطق جذب يمكنهم الاستمتاع بها داخل حدود المملكة، وخير مثال على ذلك هو مشروع كورال بلوم، الذي أعلن عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

الجزيرة موطن الشعب المرجانية البكر

ولفت التقرير إلى أن جزيرة الشريرة، بوابة مشروع كورال بلوم، والتي تأتي على شكل دولفين، تعد موطنًا لرابع أكبر نظام حاجز للشعب المرجانية في العالم، والشعاب المرجانية البكر وعدد كبير من الأنواع المهددة بالانقراض.

وتقف كورال بلوم إلى جانب المشاريع الضخمة الأخرى التي أعلنت عنها الحكومة السعودية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك القدية وذا لاين ونيوم، وتضيف هذه المشاريع قيمة ليس فقط من وجهة النظر الاجتماعية، ولكنها ستضيف أيضًا قيمة إلى الاقتصاد السعودي والناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

ويمثل قطاع السياحة حاليًا نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وتأمل وزارة السياحة أن تساعد مشاريع مثل كورال بلوم في زيادة هذه النسبة إلى 10% خلال العقد المقبل.

ولتحقيق التنويع الاقتصادي، تسعى السعودية إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية، وزيادة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة وإنشاء وتطوير بعض المشاريع الضخمة الأكثر إثارة للإعجاب في العالم، مثل كورال بلوم.

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