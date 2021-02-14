مجلس الشيوخ ينفجر ضاحكًا على محامي الرئيس السابق 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن مجلس الشيوخ دخل في نوبة ضحك على محامي دفاع دونالد ترامب، مايك فان دير فين، بعد أن طالب بعزل رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، ونائبة الرئيس، كامالا هاريس.

وخلال تصريحات حماسية من محامي ترامب في اليوم الخامس لمحاكمة العزل، طالب مايك فان السيدتين بالظهور في مكتبه في فيلادلفيا لتقديم إفادات شخصية.

وأثارت طريقة حديثه ومضمون خطابه ضحك المشرعين لفترة وصلت إلى نحو دقيقة، وخلال ذلك واصل مايك فان قائلًا إنه سيصدر مذكرات استدعاء بحق عدد كبير من الأشخاص، وكان قد أكد جيسون ميللر، كبير مستشاري ترامب، إن لديهم قائمة تضم 301 شاهد يرغبون في الاتصال بهم.

وهذه القائمة تشمل بيلوسي وهاريس وزعيم الأغلبية في المجلس، تشاك شومر، ومديري إجراءات العزل في مجلس النواب، تيد ليو وجواكين كاسترو والسناتور إليزابيث وارن ومازي هيرونو وأيانا بريسلي وماكسين ووترز.

الغضب يسيطر على محامي ترامب

وسيطر الغضب على محامي ترامب ورفع صوته وضرب بيده على المنصة قائلًا: لماذا كل هذا الضحك، لم أضحك على أحد منكم رغم تلك الإجراءات الهزلية، لا يوجد ما يدعو للضحك هنا، وزمجر بوجه قائلًا: نعم، يجب أن تتم هذه الإفادات شخصيًا في مكتبي في فيلادلفيا.

تبرئة مجلس الشيوخ لـ ترامب

ويُذكر أن مجلس الشيوخ برأ ترامب من التهم المنسوبة إليه بعد أن فشل في تأمين أغلبية الثلثين اللازمة لإدانة الرئيس السابق، وكان قد اُتهم بالتحريض على العصيان، وتشجيع أنصاره على اقتحام مبنى الكونغرس.

وصوت 57 عضوًا على إدانة ترامب، بينما كان صدور قرار الإدانة يحتاج إلى 67 صوتًا، وكان من شأن إدانة الرئيس السابق حرمانه من الترشح للانتخابات مرة أخرى.

شارك الخبر







شارك الخبر