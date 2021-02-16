مجلس الضمان الصحي يوقع اتفاقية إطارية مع شركة تكامل

المواطن - الرياض

وقع مجلس الضمان الصحي التعاوني مع شركة تكامل لخدمات الأعمال، أمس الاثنين، اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بينهما وتقديم خدمات وحلول مبتكرة تسهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في قطاع التأمين الصحي التعاوني.

ووقع الاتفاقية الدكتور شباب الغامدي الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني والدكتور أحمد اليماني الرئيس التنفيذي لشركة تكامل لخدمات الأعمال.

وتسهم الاتفاقية في رفع الامتثال وتعزيز التغطية التأمينية للفئات المستفيدة حسب نظام التأمين الصحي التعاوني.

ومن جانبه أكد الأستاذ عبدالله الشرقي المدير التنفيذي لإدارة التقنية والتحول الرقمي في مجلس الضمان الصحي التعاوني أهمية هذه الشراكة والتي ستنعكس على تنفيذ البرامج الرقمية وحلول تقنية ذكية ستسهم في تعزيز محور التحول الرقمي في استراتيجية المجلس 2020-2024 في القطاع وتحسن من فعالية البيئة التنظيمية.

فيما أكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني المدير التنفيذي للتمكين والإشراف حرص المجلس على الاستمرار في إبرام العديد من الشراكات والاتفاقيات ضمن إطار تفعيل استراتيجيته (2020 – 2024). حرصًا على تمكين قطاع التأمين الصحي من تقديم أفضل الخدمات ذات الجودة والكفاءة العالية بما ينعكس بشكل كبير على المستفيدين المؤمن لهم.

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