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مجلس جامعة بيشة يقر القواعد المنظمة لأخلاقيات البحث العلمي

مجلس جامعة بيشة يقر القواعد المنظمة لأخلاقيات البحث العلمي

2021/02/11
الساعة 2:19 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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مجلس جامعة بيشة يقر القواعد المنظمة لأخلاقيات البحث العلمي
المواطن - سلمان آل مقرح - أبها

نيابة عن وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات، ترأس رئيس جامعة بيشة أ. د. محمد بن محسن صفحي، أمس الأربعاء (28 جمادى الآخرة 1442هـ)، الاجتماع الخامس لمجلس الجامعة للعام الجامعي الحالي، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات د. محمد الصالح وأعضاء المجلس.

وأقر المجلس خلال الاجتماع القواعد التنفيذية للتعاون مع الكفاءات العلمية من غير منسوبي الجامعة، والقواعد المنظمة لأخلاقيات البحث العلمي، وكذلك مقترح المجلس العلمي بتعديل بعض القواعد التنفيذية للتعيين.

كما بحث الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.

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