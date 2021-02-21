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مجموعة الحبيب: توزيع 210 ملايين ريال أرباحاً نقدية على المساهمين

مجموعة الحبيب: توزيع 210 ملايين ريال أرباحاً نقدية على المساهمين

2021/02/21
الساعة 11:43 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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مجموعة الحبيب: توزيع 210 ملايين ريال أرباحاً نقدية على المساهمين
المواطن - الرياض

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع 210 ملايين ريال أرباحاً نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من العام المالي 2020م.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة (يوم الاستحقاق).

وأوضحت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، في بيان لها، أنه سيتم تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة في وقت لاحق.


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