محمد الدهش: عقوبة حسين عبدالغني أثارت اندهاشي !

المواطن - محمد سمعه

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كشف محمد الدهش الناقد الحصري لبرنامج “الدوري مع وليد” أنه اندهش من العقوبة التي وُقعت على حسين عبدالغني المدير التنفيذي لكرة القدم بـ النصر رغم عدم ثبات تلفظه بأي قول عنصري ضد البرازيلي سيبا لاعب الشباب.

#الدوري_مع_وليد | محمد الدهش: استغرب عقوبة حسين عبد الغني لأننا لم نشاهد أي خطأ على الشاشة .. والشباب إذا أراد تحقيق الدوري يجب أن يكون الاهتمام على ما هو بداخل الملعب ويترك ما خارجه .. واعتقد أن القضية هنا انتهت.#قناة_SBC pic.twitter.com/0gsGxx9UNJ — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) February 25, 2021

عبدالغني لم يرتكب أي خطأ

وقال الدهش لبرنامج “الدوري مع وليد: “اندهشت من عقوبة عبدالغني، لأننا لم نشاهد منه أي خطأ على الشاشة، حقيقة لا أدرى بناءً على أي دليل تم اتخاذ عقوبة إيقافه مباراتين”.

وأضاف الدهش: ” يجب الآن على الشباب التركيز في الملعب للفوز بلقب دوري المحترفين، وأعتقد أنه بعد هذه القرارات، فقد حُسمت القضية وانتهت”.

وقررت لجنة الانضباط إيقاف خالد البلطان رئيس الشباب 3 مباريات وتغريمه 40 ألف ريال، مع إيقاف سيبا لاعب الليث مباراتين وتغريمه 200 ألف ريال.

وقررت اللجنة أيضًا تغريم الشباب 200 ألف ريال لنشره تصريحًا تضمن إثارة الرأي العام.

تغريم حسين عبدالغني 40 ألف ريال

كما أشارت اللجنة إلى إيقاف حسين عبدالغني مسؤول النصر مباراتين وتغريمه 40 ألف ريال لمحاولته الاعتداء على مسؤول الفريق المنافس، وعدم ثبوت مخالفة عبدالغني ورد شكوى الشباب بشأن شبهة التمييز العنصري.

كذلك أحالت اللجنة ملف أحد الأشخاص المخالفين في نفس القضية وغير الخاضعين لأحكام لائحة الانضباط والأخلاق إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم حسب الاختصاص.

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