مدربان مهددان بالإقالة في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

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يواجه مدربان في دوري محمد بن سلمان للمحترفين خطر الإقالة؛ وذلك بعد مرور 20 جولة من المسابقة حتى الآن.

ويُعد المدرب البرازيلي فابيو كاريلي مدرب نادي الاتحاد، والمدرب الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الأهلي الأكثر عرضة للإقالة، في حال لم يحققا أي نتائج إيجابية بالجولة الـ21.

نتائج الأهلي والاتحاد بآخر الجولات بـ دوري محمد بن سلمان

وفي آخر 4 جولات من دوري المحترفين، فاز الأهلي في مباراة واحدة، وكانت ضد فريق الوحدة، ثم تعادل مع ناديي الاتحاد والعين، وخسر من الشباب بالجولة العشرين بثلاثية دون رد.

أما نادي الاتحاد صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان، فيملك 32 نقطة، حيث خسر العميد مباراتين في آخر خمس جولات ضد كل من الاتفاق والفيصلي وتعادل مع الأهلي بينما فاز على فريقي الفتح والتعاون.

موعد مباراتي الأهلي والاتحاد بالجولة الـ21

جدير بالذكر أن الأهلي سيواجه فريق الفيصلي بعد غد السبت، ضمن مباريات الجولة الـ21 من دوري المحترفين، بينما يلعب الاتحاد مع القادسية مساء يوم الأحد المقبل في الجولة الـ21.

وفي وقت سابق، تلقى الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد، بقيادة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، صدمة مُدوية حول غياب أحد لاعبيه، وذلك قبل مواجهة نادي القادسية.

وقال الإعلامي والناقد الرياضي محمد البركاتي عبر حسابه في “تويتر”: إن اللاعب مهند الشنقيطي قد لا يشارك في لقاء العميد والقادسية”.

وفي وقت سابق، قررت إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبدالإله مؤمنة، معاقبة كل من السوري عمر السومة والحارس محمد العويس نجمي الراقي، بعد التصريحات التي أدلى بها الثنائي عقب الخسارة من الشباب بثلاثية دون مقابل.

وكان السوري عمر السومة وحارس المرمى محمد العويس أبديا حزنهما على خسارة الأهلي ضد الشباب الاثنين الماضي في دوري محمد بن سلمان، مؤكدين أن النادي يعيش وضعًا مأساويًّا خلال الفترة الحالية، وطالبوا الجماهير بعدم الغضب.

وبسبب إصرار إدارة الراقي على معاقبة الثنائي، قد يضطر النجمين لإعلان الرحيل عن الراقي في صيف العام الجاري، خاصة أن السومة كان ارتبط اسمه بالرحيل كثيرًا عن الراقي قبل أن يُجدد عقده لعام 2024، بينما تحدثت تقارير عن وجود اهتمام من النصر لضم الحارس محمد العويس، بعدما ألمح الأخير لذلك بإعطاء قفازيه لحارس ناشئ في نادي النصر.

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