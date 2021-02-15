مدربو الفئات السنية يرفعون شعار إنقاذ الهلال والنصر والشباب

المواطن - محمد سمعه

رفع مدربو الفئات السنية في أندية الهلال والنصر والشباب، شعار إنقاذ أندية الرياض في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بسبب النتائج المخيبة.

وكانت إدارة النصر أقالت البرتغالي روي فيتوريا وعينت المدرب الكرواتي ألين هورفات حيث أثبتت التجربة نجاحها بتحقيق نتائج إيجابية مع العالمي في سبع مباريات، وأيضًا أثمرت التجربة في نادي الشباب بتعيين المدرب الإسباني كارلوس هيرنانديز من الفئات السنية لتدريب الفريق الكروي الأول بدلًا من البرتغالي كايشينا، وها هو الشباب متصدر حاليًا لبطولة الدوري برصيد 38 نقطة، ويقدم مباريات ممتعة فنيًا.

ودخل الزعيم صباح اليوم في التجربة بإعلان إقالة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو وتعيين مدرب فريق كرة القدم تحت 19 سنة بـ الهلال، البرازيلي روجيرو ميكالي.

الهلاليون يأملون بنجاح التجربة

ويأمل عشاق الأزرق في أن تُثمر التجربة معهم وتنجح معهم كما نجحت مع الجارين النصر والشباب.

وكان الزعيم، خسر أمس الأحد من نادي ضمك بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة ليتجمد رصيد الأزرق عند 33 نقطة بالمركز الثالث، وبفارق نقطة عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.

أرقام من الجولة الـ18

وشهدت الجولة الثامنة عشرة، تسجيل 28 هدفًا منها 3 أهداف عبر ركلات جزاء من إيفر بانيغا لاعب الشباب ويوسف نياكاتي لاعب الوحدة وحسن العمري لاعب نادي القادسية.

كما شهدت الجولة منح الحكام للاعبين 36 بطاقة صفراء ولم تُشهر البطاقة الحمراء خلال مباريات الجولة.

وتمكنت 3 فرق في الجولة الـ18 بـ دوري محمد بن سلمان في الخروج بشباك نظيفة وهي الشباب والقادسية وضمك بينما لم تتمكن 3 فرق من إحراز أي أهداف في الجولة وهي الهلال والنصر والتعاون.

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