مدرب أبها : الهلال كان سببًا في خسارتنا ضد الاتفاق

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب التونسي عبدالرزاق الشابي مدرب أبها، عن أن فرحة لاعبي فريقه المبالغ فيها بعد الفوز على الهلال بالجولة الـ17، كانت سببًا رئيسيًا في الخسارة من نادي الاتفاق برباعية لهدف في الجولة الـ18.

الاتفاق يقسو على أبها برباعية

وكان الاتفاق نجح في الفوز برباعية مقابل هدف، في افتتاح الجولة الـ18 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفرحة المبالغ فيها وفقدان التركيز أسباب للخسارة

وتحدث الشابي للقناة الرياضية السعودية قائلًا: “مباراة الهلال كانت سببًا وراء خسارتنا الثقيلة أمام الاتفاق، لاعبو فريقي فرحوا بالفوز على الهلال بصورة مبالغ فيها، وفقدوا تركيزهم، أمام الاتفاق وهذا ما أدى إلى خسارتنا بشكل قاس علينا”.

وأضاف الشابي: ” فريقي لم يقدم المستوى المأمول منه، ونحمد الله على كل حال، وأخطاء لقاء الاتفاق لا يعني نهاية مشوارنا”.

وبعد نهاية مباراة الاتفاق وأبها، أصبح رصيد فارس الدهناء 27 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد فريق المدرب الشابي عند 24 نقطة في المركز الثامن.







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