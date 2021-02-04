مدرب النصر يحدد بديل علي الحسن

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن المدرب الكرواتي ألين هورفات، مدرب الفريق الكروي الأول بـ النصر، قد حدد بديلًا للاعب الوسط علي الحسن، وذلك قبل مواجهة نادي التعاون اليوم الخميس.

ويستعد العالمي لمواجهة التعاون في الجولة الـ17 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يسعى أصفر العاصمة للفوز وحصد النقاط الثلاث.

مارتينيز بديل الحسن في النصر:

وقرر هورفات قيد الأرجنتيني بيتي مارتينيز في قائمة لقاء التعاون بدلًا من علي الحسن بحسب “الميدان الرياضي”.

وفي وقت سابق، رد نادي النصر، أمس الأربعاء، بالدليل على بعض من المشككين الذين شككوا حول عدد بطولات العالمي بعد تتويجه الأخير بلقب كأس السوبر السعودي يوم السبت الماضي على حساب نادي الهلال.

العالمي حقق 45 بطولة وليس 26 !

ونشر الحساب الرسمي للعالمي عبر “تويتر” إنفوجراف لعدد البطولات التي حققها أصفر العاصمة بدءًا من عام 1955 حتى عام 2021، حيث تمكن الفريق من الفوز بـ38 بطولة رسمية وحقق 7 بطولات دولية؛ ليكون المجموع 45 بطولة.

وكان الناقد الرياضي عادل التويجري قال في برنامج “الدوري مع وليد” مساء السبت الماضي: إن العالمي حقق 26 بطولة بعد التتويج بالسوبر السعودي، لكن الناقد الرياضي محمد العنزي قال بأن العالمي حقق 45 بطولة وليس 26.







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