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مدرب الوحدة الإقالة رقم 5 بدوري محمد بن سلمان
بعد تراجع نتائج الفريق مؤخرًا

مدرب الوحدة الإقالة رقم 5 بدوري محمد بن سلمان

2021/02/02
الساعة 3:42 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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مدرب الوحدة الإقالة رقم 5 بدوري محمد بن سلمان فييرا - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية
1 الوحدة يُعاني مع فييرا
1.1 الإقالات في دوري محمد بن سلمان

قررت إدارة نادي الوحدة، مساء أمس الثلاثاء، إقالة المدير الفني البرتغالي إيفو فييرا بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، ليكون الإقالة الخامسة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

الوحدة يُعاني مع فييرا

وأشار نادي الوحدة في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن مجلس الإدارة قرر إقالة فييرا، مثمنًا جهوده مع الفريق طوال الفترة الماضية، وكلف المساعد الأول الأردني محمود الحديد بقيادة فرسان مكة، وتمنى له التوفيق.

ويستعد فرسان مكة لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة، من الفوز في 6 مباريات، والتعادل 3 مرات، والخسارة في 7 لقاءات.

 

مدرب الوحدة فييرا
فييرا – المصدر @alwehdaclub1

الإقالات في دوري محمد بن سلمان

وبدأت سلسلة الإقالة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، مع مدرب نادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا يوم 27 ديسمبر الماضي، بعد التعادل مع ضمك في الجولة العاشرة.

روي فيتوريا
فيتوريا

وكان الجزائري نور الدين بن زكري هو ثاني الراحلين عن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تراجع نتائج ضمك، وتمت إقالة البرتغالي بيدرو كايشينا من تدريب الشباب بعد توديع كأس محمد السادس للأندية العربية.

نور الدين بن زكري مع ضمك
نور الدين بن زكري

وأقالت إدارة نادي العين المدير الفني الألماني مايكل سكيبه من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، يوم الخميس الماضي، بعد تراجع النتائج وتذيل جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ10 نقاط.

دوري محمد بن سلمان
سكيبه

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