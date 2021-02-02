مدرب الوحدة الإقالة رقم 5 بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

قررت إدارة نادي الوحدة، مساء أمس الثلاثاء، إقالة المدير الفني البرتغالي إيفو فييرا بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، ليكون الإقالة الخامسة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

الوحدة يُعاني مع فييرا

وأشار نادي الوحدة في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن مجلس الإدارة قرر إقالة فييرا، مثمنًا جهوده مع الفريق طوال الفترة الماضية، وكلف المساعد الأول الأردني محمود الحديد بقيادة فرسان مكة، وتمنى له التوفيق.

ويستعد فرسان مكة لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة، من الفوز في 6 مباريات، والتعادل 3 مرات، والخسارة في 7 لقاءات.

الإقالات في دوري محمد بن سلمان

وبدأت سلسلة الإقالة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، مع مدرب نادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا يوم 27 ديسمبر الماضي، بعد التعادل مع ضمك في الجولة العاشرة.

وكان الجزائري نور الدين بن زكري هو ثاني الراحلين عن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تراجع نتائج ضمك، وتمت إقالة البرتغالي بيدرو كايشينا من تدريب الشباب بعد توديع كأس محمد السادس للأندية العربية.

وأقالت إدارة نادي العين المدير الفني الألماني مايكل سكيبه من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، يوم الخميس الماضي، بعد تراجع النتائج وتذيل جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ10 نقاط.







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