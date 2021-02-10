مركز الفلك : رؤية هلال شهر رجب 1442 مستحيلة غدًا

المواطن - الرياض

توقع المركز الدولي للفلك عدم إمكانية رؤية هلال شهر رجب 1442 يوم غد الحادي عشر من فبراير 2021 بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس أو/و بسبب حصول الاقتران السطحي بعد غروب الشمس.

هلال شهر رجب

وقال المركز إن الاقتران المركزي (المحاق المركزي) سيحدث يوم الخميس 11 فبراير/شباط 2021 الساعة 19:06 بالتوقيت العالمي بمشيئة الله.

وتابع أنه باعتماد التقويم الهجري العالمي المبني على حساب إمكانية رؤية الهلال، فإن بداية الشهر في النطاقين الشرقي والغربي ستكون يوم السبت 13 فبراير/شباط 2021.

استطلاع هلال رجب

ولفت المركز إلى أن التقويم الهجري العالمي يعتمد على الحسابات المسبقة (أي لا ينتظر الرصد العملي و رؤية الهلال) وهو يتبنى معياراً معيناً لبدء الشهر الهجري الجديد فيما يكون الإعلان عن بداية الشهر رسميًا بعد ثبوت رؤية الهلال عبر أحد المراصد الفلكية المعتمدة في المملكة.







شارك الخبر