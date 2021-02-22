مسؤول مصري يثير الجدل: التدخين مفيد صحياً ويقضي على كورونا

المواطن - متابعة

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أثار رئيس شعبة الأدخنة في “الغرفة التجارية في مصر” حالة من الجدل بعد تصريحاته عن التدخين وفوائده الصحية، بعكس كل ما هو متعارف عليه علمياً بشأن أضرار التدخين على الصحة.

وعلى الرغم من تأكيد دار الإفتاء المصرية في أكثر من مناسبة على تحريم التدخين بسبب أضراره، قال محمود اللولو، رئيس “شعبة الأدخنة” بالغرفة التجارية إن التدخين “حلال” وله “7 فوائد”، حسب قوله.

تحدث عن فوائد التدخين

وعلل اللولو حديثه عن التدخين بقوله إن “كل ما يزرع في الأرض له فائدة”، والفوائد التي عددها المسؤول كانت كلها صادمة.

وقال اللولو إن التدخين والسجائر تقضي على فيروس كورونا، وذلك رغم تحذيرات الأطباء ومنظمة الصحة العالمية من التأثير السلبي للتدخين بشتى أنواعه على المدخنين ومن حولهم في مواجهة فيروس كورونا، والذي يصيب الجهاز التنفسي بالأساس.

وأكمل محمود اللولو سرد بقية “الفوائد”، بحسب تصريحاته لصحف مصرية، وقال إن التدخين يقضي على مرض الزهايمر، ويعالج التوتر العصبي وتسوس الأسنان ويحسن المزاج العام، ويجعل القوام ممشوقاً، ويساعد في النجاة من أمراض القلب.

الحصيلة الضريبية للدولة

ويبدو أن للسجائر “فوائد اقتصادية” أيضاً، حيث يؤكد اللولو أن السجائر “من أهم موارد الحصيلة الضريبية للدولة المصرية”، بحسب قوله.

يذكر أن محمود السيد اللولو فاز برئاسة مجلس إدارة “شعبة تجار وصناع الأدخنة” بغرفة القاهرة التجارية، لولاية تستمر لمدة 4 سنوات، في مارس 2019.

الإفتاء تحرم التدخين

وأصدرت دار الافتاء المصرية فتوى بحرمانية التدخين قبل أكثر من ربع قرن “لما يسببه من أمراض تضر الإنسان”، كما تعترف شركات السجائر بمختلف أنواعها بأن التدخين ضار بالصحة وتلتزم بإيضاح ذلك بملصقات على جميع العبوات. ويحظر بيع السجائر لمن هم دون الـ18 عاماً بسبب مضارها الصحية.

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