مساعد مدرب الاتفاق : هدفنا الـ3 نقاط ضد الفتح

المواطن - مروة نبيل

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شدد مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، أحمد المالكي، على صعوبة مباراتهم ضد الفتح، مؤكدًا رغبتهم في الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

الاتفاق جاهز لمباراته ضد الفتح:

وتحدث المالكي عن مباراة فريقه ضد الفتح قائلًا: “عندنا مواجهة مهمة وندرك صعوبتها، لاسيما وأنها تقام على ملعب الخصم كما أن لديهم حلول هجومية؛ ولكننا حضرنا للمباراة جيدًا من خلال الحصص التدريبية ولقطات الفيديو”.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة قائلًا: “لا ننظر للنتائج السابقة بقدر ما نركز على أهدافنا الخاصة بأخذ كل مباراة على حدة للظفر بالنقاط الثلاث، وسنسعى بكل جهدنا لإسعاد جماهير الاتفاق”.

وفي السياق ذاته، قال نجم فريق الاتفاق، التونسي نعيم سليتي: “جاهزون لمباراتنا ضد الفتح، ودون شك مباراة صعبة في ظل التقارب النقطي، وسنسعى بكل ما نملك من إمكانيات لتحقيق الفوز لتوسيع الفارق والتقدم في سلم ترتيب الدوري”.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

ومن المقرر أن يلعب الفتح ضد الاتفاق على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المرتقبة، يحتل فارس الدهناء المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 27 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز العاشر برصيد 25 نقطة.

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