مطالبات بحجب تطبيق كلوب هاوس .. هنا طريقة تقييد المحتوى

المواطن - ولاء المطرفي - الرياض

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أصبحت تطبيقات التواصل الاجتماعي جزءاً مهماً في عملية التفاعل مع اليومي حيث نجد أن في كل فترة تظهر تطبيقات جديدة مثل تطبيق كلوب هاوس الذي ظهر مؤخرًا لكن معظم هذه التطبيقات لا يخلو من السلبيات.

ما هو تطبيق كلوب هاوس ؟

تطبيق Clubhouse هو تطبيق تواصل اجتماعي للدردشة الصوتية وليس النصية ويعتمد الدخول والتسجيل فيه على المدعوين فقط، وفي التطبيق، يمكنك استضافة محادثاتك الخاصة، والاستماع إلى الآخرين، أو في بعض الحالات الانضمام إلى المحادثات الحالية الجارية في المجتمع.

سلبيات كلوب هاوس

ورغم الفترة القصيرة التي تم فيها ظهور هذا التطبيق للعلن إلا أنه يحتوى على إساءات، قد تكون متعمدة أو غير متعمدة كما يستخدم لشن حملات مجتمعية، أو التحدث عن مواضيع خادشة للحياء ولا تتوافق مع التوجه العام للشعب السعودي.

مطالبات بحجب تطبيق كلوب هاوس

وطالب عدد من المواطنين بحجب هذا التطبيق حيث قال منصور الرقيبة :”إنه يهدم القيم الاجتماعية فبقدر ما فيه من غرف جيدة الا أني لستُ في مأمن أن أحد أبنائي ينجرف من الغرف الجيدة إلى غرف أخرى تجعلهم ينحرفون”

وقال صالح الدوسري :” لا بد من إيقافهم وحظر تواصلهم بالمجتمع فهم أشد خطراً من مروجي المخدرات ومهربي الأسلحة

‏لأن الغزو الفكري أخطر من الغزو العسكري ويطال كل فئات المجتمع”.

بدوره قال إبراهيم النقيدان ” مع ظهور كل تطبيق جديد؛ تظهر لنا شريحة من المجتمع تستخدمه بشكل سلبي، لن نستطيع حجب أو منع هذا التطبيق أو تلك الشريحة من استخدامها السلبي.”

حلول لمنع حجب التطبيقات

‏وتابع النقيدان :” الحل برأيي هو منع الطفل، وتثقيف وتوعية المراهق مع مراقبته؛ وذلك لأن التطبيقات تتجدد وتتوالى بنفس شرائح المستخدمين وأفكارهم”.

من جانبه أوضح التقني عبدالعزيز الحماد أنه يوجد هناك تقييد للمحتوى من خلال الإعدادات للنظامين الـ ios والـ Android

موضحًا أن الإنترنت مليء بالمحتويات الكثيرة غير المناسبة للأطفال أو صغار السن في أعمار معينة.

خطوات تفعيل قيود المحتوى

وأوضح الحمادي أنه يمكن تقييد المحتوى لمستخدمي نظام الـ ios من خلال الدخول على الإعدادات ثم مدة استخدام الجهاز ثم قيود المحتوى والخصوصية ثم تقييد المحتوى بما يتناسب مع العمر المناسب لطفلك قم بتفعيله.

أما لمستخدمي نظام الـ Android يتم من خلال فتح التطبيقات حيث توجد ثلاثة خطوط أعلى الصفحة ثم الإعدادات ثم بعد ذلك تجد التحكم الأبوي بمجرد دخولك عليه تقوم بتفعيله ثم تأتي خيارات أخرى لنوع القيود مثل” التطبيقات والألعاب، الأفلام، التلفزيون، الكتب، الموسيقى” ثم تحدد العمر المناسب لطفلك.

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