معرض أثري للخيل في كأس السعودية

المواطن - واس

تنظم هيئة التراث معرضاً عن ثقافة الخيل في المملكة ضمن مشاركتها في النسخة الثانية من “كأس السعودية” لسباقات الخيل التي ستنطلق منافساتها على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

ويقدم المعرض الذي يحمل اسم “الخيل في المملكة.. هوية وثقافة أصيلة – شواهد من التاريخ”؛ أدلة علمية من واقع الاكتشافات الأثرية التي تؤكد أن أراضي المملكة كانت أول مكان لاستئناس الخيل في التاريخ قبل 9 آلاف عام في موقع المقر وسط المملكة.

رسومات ومعرض مصغر:

وسيأخذ المعرض زائريه في رحلةٍ عبر مجموعة من الصور لرسومات صخرية عن الخيل في مناطق المملكة التي تبرهن على مكانة الخيل لدى الإنسان العربي منذ الأزل, كما تتضمن المشاركة معرضا مصغر يشارك فيه عدد من الحرفيين. إضافة إلى منح قطعة مُحاكة من السدو للخيل الفائز بالسباق الرئيس.

برنامج ثقافي منوع:

تأتي مشاركة هيئة التراث في إطار التعاون المشترك بين وزارة الثقافة وعدد من هيئاتها مع نادي سباقات الخيل، الذي يتضمن إعداد برنامج ثقافي متنوع يقام في مقر سباقات “كأس السعودية” التي تعد من أغلى سباقات الخيل على مستوى العالم، وتشهد مشاركة أبرز وأشهر الجياد والفرسان العالميين.

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