معلومات عن تياغو جالاردو المُراقب من الهلال

المواطن - محمد سمعه

تحدثت تقارير صحفية عن اقتراب نادي الهلال من ضم البرازيلي تياغو جالاردو، لاعب وسط فريق إنترناسيونالي البرازيلي، قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية في السعودية.

واتفق الهلال مع اللاعب جالاردو من أجل تمثيل الفريق الكروي الأول في شهر فبراير الجاري وفقًا لـ صحيفة “الرياضية”.

أبرز الأندية التي لعب لها تياغو جالاردو:

ويلعب جالاردو مع فريق إنترناسيونالي منذ عام 2020 قادمًا من فريق كيارا البرازيلي وسبق له اللعب في نادي كوريتيبا وفاسكو دي جاما في البرازيل أيضًا.

ويبلغ جالاردو من العمر 31 سنة حيث وُلد في 20 يوليو عام 1989 في مدينة ساو جواو ديل ري في البرازيل.

ولم يسبق لـ جالاردو تمثيل المنتخب البرازيلي الأول حتى اللحظة الحالية.

وشارك تياغو جالاردو مؤخرًا في 20 مباراة مع إنترناسيونالي سجل 16 هدفًا وصنع 5 أهداف ويحتل حاليًّا المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري البرازيلي.

ويسعى الفريق الكروي الأول بالهلال لتدعيم صفوفه بصفقات قوية بعد التراجع في النتائج مؤخرًا وكان آخرها الخسارة أمس الخميس من نادي أبها بنتيجة 3/ 2 في الجولة الـ17 بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال يُراقب مهاجم رين:

وكان الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل قال اليوم الجمعة: إن الهلال مهتم أيضًا بضم اللاعب السنغالي مباي نيانج لاعب ومهاجم نادي رين الفرنسي قبل غلق الميركاتو الشتوي في السعودية.







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