مفاجأة سارة لـ الأهلي قبل مواجهة الشباب

المواطن - محمد سمعه

تلقى الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، خبرًا سارًّا حول جاهزية المدافع عبدالله حسون، قبل مواجهة الشباب يوم الاثنين المقبل.

ووفقًا لتقارير صحفية فإن حسون تجاوز برنامجه التأهيلي وشارك في تدريبات الراقي مساء اليوم الجمعة.

الراقي في مهمة صعبة أمام الشباب:

جدير بالذكر أن الراقي يحتل حاليًّا المركز الثالث بجدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، وذلك بعد التعادل مع العين بهدف لكل فريق بالجولة الـ19.

تعليق نايف القاضي بعد تعيينه مديرًا تنفيذيًّا لـ الأهلي

وفي وقت سابق، أظهر نايف القاضي، المدير التنفيذي الجديد للنادي الأهلي، رد فعله، بعد تعيينه من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي الجمعة في المنصب.

وغرد القاضي عبر حسابه الرسمي في “تويتر” قائلًا: “اليوم عدت إلى بيتي الأول لبدء مهام عملي كمدير تنفيذي للفريق الكروي الأول بـ الراقي، أشكر إدارة النادي على ثقتهم فيّ”.

وتابع القاضي: “سنعمل من أجل ما تحقيق ما يُرضي طموحات جماهير الراقي، لن نُحقق الأهداف إلا بوقوف الجميع، معنا من إدارة وإعلام وجماهير في خدمة الكيان”.

وفي وقت سابق، وجه عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، المشرف على المنتخبات السنية الدكتور خالد بن مقرن، شكره للكابتن القاضي معربًا عن اعتزازه بالفترة التي قضاها القاضي مع الأخضر الأولمبي، وما قدمه من جهود في سبيل إنجاح مسيرة المنتخب، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في خطوته المقبلة.

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