مفاجأة من النصر حول استبدال نجمه المصاب كيم سو

المواطن - محمد سمعه

أوضحت تقارير إعلامية تطورات مثيرة من نادي النصر حول استبدال لاعبه المصاب الكوري الجنوبي كيم جين سو بلاعب آخر في قائمة الفريق الكروي الأول.

وقالت قناة 24 الرياضية: إن العالمي لم يتقدم بأي خطاب للاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل استبدال لاعبه المصاب كيم جين سو.

شروط تسجيل اللاعب البديل لزميله المصاب:

وأشارت التقارير إلى أن العالمي لكي يسجل لاعب بديل في قائمته يجب عليه إرسال خطاب لاتحاد القدم مُرفق معه تقرير طبي عن حالة اللاعب المصاب، ثم تطلب لجنة الاحتراف من اللجنة الطبية باتحاد القدم، دراسة التقارير المرسلة من النادي وفي حال وجدت اللجنة الطبية أن التقارير المُرسلة صحيحة، تأتي لجنة الاحتراف الإذن للنادي من أجل قيد لاعب بديل للاعب المصاب.

وكان النصر تعاقد مع اللاعب الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف قادمًا من باختاكور الأوزبكي، لكن اللاعب انضم لنادي شباب أهلي دبي الإماراتي على سبيل الإعارة بعدما عجز العالمي عن قيده في قائمة الفريق بيناير الماضي، بسبب حرمانه من التعاقدات لعدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية.

تعليق على لجنة الاحتراف على إصابة لاعب النصر:

يذكر أن جابر الجهني رئيس لجنة الاحتراف باتحاد القدم قال في لقاء تلفزيوني: “أيضًا بالنسبة لقضية النصر واللاعب كيم جين، أنا لا أتحدث عن نادي بعينه، وهناك شروط لتسجيل لاعب خارج فترة التسجيل وهو أن يكون اللاعب الجديد عاطل أو بمعنى آخر صفقة انتقال حر، كما أن الشرط الآخر المهم هو أن تكون إصابة اللاعب ممتدة حتى الفترة المقبلة من التسجيل، لكي يتم تسجيل بديله”.







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