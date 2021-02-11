مفتي مصر: ميليشيا الحوثي الإرهابية مصيرها إلى زوال

المواطن - الرياض

أدان مفتي مصر الدكتور شوقي علام ، الاعتداء الإرهابي الجبان الذي شنَّته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران أمس على مطار أبها الدولي.

مصير ميليشيا الحوثي الإرهابية

وأكد رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في بيان له ، أن الميليشيات والتنظيمات الإرهابية جميعها إلى زوال، داعياً إلى ضرورة استمرار التنسيق والتعاون العربي الكامل لمواجهة العمليات والهجمات التي تشنها الميليشيات وتسعى من خلالها لنشر العنف والخراب بالمنطقة العربية.

مصر تدين استهداف مطار أبها

وكانت جمهورية مصر العربية، أعربت عن بالغ إدانتها واستهجانها بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مطار أبها الدولي، وكذلك مواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها العدائية التي تستهدف أراضي المملكة.

وأكدت مصر مُجددًا على تضامنها ووقوفها، حكومةً وشعبًا، مع الشقيقة السعودية في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، التي تُهدد أمن واستقرار المملكة وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، فضلا عما تُمثله من تهديد سافر ومباشر للأمن والاستقرار الإقليميين.







شارك الخبر