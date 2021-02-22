مكافحة التبغ تحذر من أضرار التدخين: يسبب السرطان والوفاة

المواطن - الرياض

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حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، اليوم الاثنين، من خطورة التدخين وتسببه في الإصابة بأمراض شديدة الخطورة قد تؤدي إلى الوفاة.

وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، إن الإقلاع عن التدخين قبل سن الأربعين يقلل من خطر الموت بسبب الأمراض المرتبطة بالتدخين بنحو 90%.

وأشارت إلى أن التدخين مسؤول عن 25% من جميع وفيات السرطان على مستوى العالم ومرتبط بما لا يقل عن 20 نوعًا من السرطان.

وأضافت أن المدخنين هم الأكثر إصابة بمرض التنكس البقعي وهو اضطراب شائع يصيب العين ويتسبب في حدوث رؤية ضبابية أو يقلل الرؤية المركزية بسبب سمك البقعة.

وتابعت اللجنة أن المدخنين هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا لأنهم قد يعانون من أمراض الرئة والقلب وانخفاض سعة الرئة من الأكسجين.

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