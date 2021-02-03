ملابس كاملا هاريس توقعها في الانتقادات!

المواطن - متابعة

تعرضت نائب الرئيس الأمريكي الجديدة، كاملا هاريس، لانتقادات واسعة بسبب ارتدائها ملابس من تصميم شركة إيطالية فاخرة، دفع الكثيرين للتشكيك في رسائلها السابقة الداعمة للأعمال الصغيرة وللأقليات.

وارتدت هاريس كنزة صوفية بياقة من دار الأزياء الإيطالية “دولتشي آند غابانا” خلال مأدبة غداء مع الرئيس جو بايدن، كما أعادت الاختيار لدار الأزياء الفاخرة عندما ارتدت سترة وبنطلون رمادي، عند أداء اليمين لوزيرة الخزانة جانيت يلين، وكذلك مناسبات أخرى.

اختيارات كاملا هاريس سيئة للغاية:

واعتبرت اختيارات هاريس في الملابس “سيئة للغاية” لأنها تجاهلت المصممين الأمريكيين، وخاصة الأقليات، ولجأت لدور الأزياء الإيطالية الفاخرة مثل “دولتشي آند غابانا”.

واعتبر البعض أن لفتة هاريس خلال تنصيب بايدن، بارتداء ملابس من شركات يديرها أمريكيون من أصول إفريقية، ما هي إلا حركة “مزيفة” لتلميع صورتها، قبل أن تعود فورًا للملابس باهظة الثمن والمنتشرة بين الأثرياء.







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