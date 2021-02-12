منخفض جوي عملاق يعبر السعودية الأسبوع المقبل

المواطن - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، عبدالعزيز الحصيني أن يمر منخفض جوي عملاق بالأجواء السعودية الأسبوع المقبل، فيما تبدأ حالة مطرية خفيفة وسريعة يوم غدٍ السبت.

وقال الحصيني : غدًا السبت حالة ممطرة خفيفة وسريعة لمدة أيام بأمطار من خفيفة لشبه غزيرة، وحبات برد مع رياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان، تمتد إن شاء الله – نواحي أجزاء من الشمالية وتبوك وحائل والقصيم وشمال الشرقية.

حالة الطقس اليوم

وكان توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا على غرب وجنوب غرب المملكة قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات منطقتي عسير والباحة، وطقسًا مستقرًا بوجه عام على باقي مناطق المملكة، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.







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