من هاجم مدرب الأهلي بعد التعادل مع العين ؟

المواطن - محمد سمعه

أظهر المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، مدرب الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، رد فعل غاضبة، وذلك بعد التعادل مع العين بهدف لكل فريق.

وتحدث ميلويفيتش للقنوات الرياضية السعودية قائلًا: “بصراحة، هذا ملعب لا يُصلح لإقامة مباريات دوري المحترفين عليه والتركيز والرؤية فيه شبه منعدمين”.

مدرب الأهلي يرد على مدى رضاه عن الصفقات:

ورد مدرب الراقي بشكل مثير للجدل حول مدى رضاه عن الصفقات التي أبرمها النادي له قائلًا: “لا أعلم، شكرًا لهم !”.

يذكر أن فلادان ميلويفيتش كان هاجم لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد أن قررت نقل مباريات الراقي للملعب الرديف لإستاد الجوهرة المشعة بسبب وجود أعمال صيانة في الملعب الرئيسي”.

جدير بالذكر أن فلادان طلب مرارًا وتكرارًا من إدارة الأهلي، التعاقد مع مدافع أجنبي ذو قدرات جيدة، وهو الطلب الذي لم تلبيه إدارة النادي حتى الآن.

الراقي يرفض هدية الشباب:

وأصبح رصيد الراقي حاليًّا، بعد التعادل مع العين 35 نقطة في المركز الثاني، خلف نادي الشباب المتصدر.

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