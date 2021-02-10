من هو بوريس باسترناك الذي احتفى به جوجل ؟

المواطن - سعد البحيري

احتفى محرك البحث جوجل بالذكرى الـ131 لميلاد الكاتب والشاعر الروسي الراحل بوريس باسترناك الذي ولد في مثل هذا اليوم من عام 1890 وتوفي عام 1960 بعدما ترك مجموعة من الكتب والروايات لم تكن بعيدة عن عالمنا العربي حيث شارك أحد الفنانين المصريين في بطولة أحد الأفلام المأخوذة عن إحدى رواياته.

سيرة بوريس باسترناك

ولد باسترناك في موسكو لأب كان رسامًا متميزًا وأستاذًا في معهد الفنون، أما والدته روزا كوفمان فكانت عازفة بيانو مشهورة، ونشأ بوريس في جو عالمي منفتح على مختلف الثقافات، وكان من زوار والده الدائميين سيرجي رحمانينوف، ريلكه، وليو تولستوي وغيرهم.

دخل بوريس كونسرفتوار موسكو عام 1910 م، لكنه سرعان ما ترك الكونسرفتوار ليدرس الفلسفة في جامعة ماربورغ، ورغم نجاحه الدراسي إلا أنه رفض أن يعمل في مجال تدريس الفلسفة وترك الجامعة عام 1914 م، وهي نفس السنة التي أصدر فيها ديوانه الأول.

رواية الدكتور جيفاغو

من أشهر أعماله رواية الدكتور جيفاغو، هذه الرواية يصنفها البعض على أنها سيرة ذاتية في جزء منها ورواية ملحمية في جزئها الآخر وقد تم تحويلها إلى فيلم قام ببطولته الفنان المصري عمر الشريف، والممثلة البريطانية جولي كريستي، وقام موريس جار بتأليف موسيقاه التصويرية.

حصد الفيلم خمسة جوائز أوسكار، ويعد ثامن أنجح فلم على مستوى شباك التذاكر العالمي.

قصة نوبل للآداب

في العام 1958 منح بوريس باسترناك جائزة نوبل للآداب، لكنه رفضها، ليتوفي بعد ذلك بعامين وتحديًا في 30 مايو 1960 ولم يحضر جنازته سوى بعض المعجبين المخلصين.







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