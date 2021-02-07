من وراء عودة مايكون المرتقبة للنصر ؟

المواطن - محمد سمعه

أصبح المدافع البرازيلي مايكون قريبًا من العودة لنادي النصر، بعد الأزمة التي افتعلها قبل مواجهة الهلال في كأس السوبر السعودي يوم 30 يناير الماضي.

سبب أزمة المدافع البرازيلي والنصر

وكان اللاعب البرازيلي امتنع عن حضور التدريبات وطلب فسخ العقد والرحيل بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة من إدارة صفوان السويكت.

ووفقًا لتقارير صحفية فإن أحد لاعبي الفريق الكروي الأول بالنصر هو من تدخل لحل أزمة المدافع البرازيلي والتمهيد لعودته لتدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتدخل البرازيلي بيتروس لإنهاء الأزمة والسماح لـ مايكون بالعودة لتدريبات العالمي بحسب ما ذكرته صحيفة “اليوم”.

مايكون يُبدي مرونة للعودة

وفي وقت سابق، وذكرت قناة 24 الرياضية عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أن هناك شخصية نصراوية عرضت على حسين عبدالغني فكرة عودة المدافع البرازيلي لصفوف الفريق، بعد اعتذاره للمرة الثانية للإدارة، وإبداء مرونة منه في تقديم بعض التنازلات للعودة.

ورغم رفض حسين عبدالغني المدير التنفيذي لكرة القدم بالنصر الأمر بشكل مبدئي لكنه طلب الاجتماع اليوم الأحد مع المدرب ألين هورفات للنقاش حول هذا الأمر من الناحية الانضباطية والفنية.

وكان الناقد الرياضي محمد العنزي تحدث عن أن مايكون اعتذر للمرة الأولى لحسين عبدالغني قبل مواجهة النصر لنادي الهلال في مباراة السوبر السعودي يوم 30 يناير الماضي، لكن عبدالغني رفض تواجده في الفريق بسبب تركه النادي في وقت صعب، قبل مواجهة الهلال.







شارك الخبر