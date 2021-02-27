من يتولى مهام رئاسة الشباب بعد منع البلطان لـ شهرين ؟

المواطن - محمد سمعه

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كشف بيان وزارة الرياضة الذي صُدر عن أن نائب رئيس نادي الشباب سيتولى مهام رئيس مجلس الإدارة، خالد البلطان وذلك بعد أن تم منعه من مزاولة النشاط الرياضي لمدة شهرين، بعد نشر فيديو مقطع فيديو للاعب البرازيلي سيبا على حساب النادي وهو يتهم حسين عبدالغني إداري النصر بالعنصرية.

وكانت تحقيقات لجنة الانضباط أثبتت براءة حسين عبدالغني من تهمة العنصرية، ورد شكوى الليث، لتؤكد وزارة الرياضة في بيانها على منع البلطان من مزاولة النشاط لشهرين بالإضافة إلى منع أحمد المسعود مدير المركز الإعلامي بالنادي من مزاولة النشاط لنهاية الموسم الرياضي المقبل.

وسيتولى نائب رئيس النادي مهام رئيس مجلس الإدارة خلال فترة سريان الجزاء الصادر بحقه وفقاً لنص المادة (32) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

قرارات الانضباط بعد أحداث مباراة النصر والشباب

وكانت لجنة الانضباط قررت أول أمس الخميس إيقاف خالد البلطان رئيس الشباب 3 مباريات وتغريمه 40 ألف ريال، مع إيقاف سيبا لاعب الليث مباراتين وتغريمه 200 ألف ريال.

وقررت اللجنة أيضًا تغريم الشباب 200 ألف ريال لنشره تصريحًا تضمن إثارة الرأي العام.

براءة حسين عبدالغني من تهمة العنصرية

كما أشارت اللجنة إلى إيقاف حسين عبدالغني مسؤول النصر مباراتين وتغريمه 40 ألف ريال لمحاولته الاعتداء على مسؤول الفريق المنافس، وعدم ثبوت مخالفة عبدالغني ورد شكوى الشباب بشأن شبهة التمييز العنصري.

كذلك أحالت اللجنة ملف أحد الأشخاص المخالفين في نفس القضية وغير الخاضعين لأحكام لائحة الانضباط والأخلاق إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم حسب الاختصاص.

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