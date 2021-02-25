مهرجان البحر الأحمر السينمائي حدث عالمي وطموح في السعودية

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

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بعد تأخير بسبب فيروس كورونا، يسير مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الناشئ في السعودية الآن على المسار الصحيح لعقد دورته الأولى في نوفمبر المقبل مع فريق جديد جزئيًا.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي ذو طموحات كبيرة

وحسبما ذكر موقع variety، من المقرر أن يستمر هذا الحدث الطموح، وهو أول مهرجان سينمائي سعودي كامل ذي طموحات كبيرة وعالمية، في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر في الحي التاريخي في جدة، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

وقال المنظمون في بيان إن موضوع الدورة الأولى للمهرجان سيكون التحول، ويقصد به الاحتفال بالسينما كقوة للتغيير الإيجابي، ويعكس الموضوع السياق المحلي للمهرجان وهو تأثير عودة السينما إلى السعودية منذ عام 2019، فضلًا عن المشاهد السينمائية المحلية والإقليمية المزدهرة، واستكشاف كيف يمكن لثقافة السينما أن تخلق واجهة تربط بين عالم سعودي جديد ومتطلع إلى الخارج.

وازدهرت صناعة السينما الآن في السعودية، وأصبح المواطنون يذهبون إلى أماكن عرض السينمات، ويبذل جهد كبير لتعزيز صناعة السينما السعودية، ومن حيث الإدارة الخاصة بالمهرجان، فهناك المديرة التنفيذية شيفاني بانديا، ومدير البرنامج العربي والأفلام الكلاسيكية أنطوان خليفة؛ وقد عملا سابقًا في مهرجان دبي السينمائي الدولي.

تغييرات في الإدارة

كما انضم إلى الفريق الناقد السينمائي كليم أفتاب مديرًا للبرمجة الدولية، بهدف انتقاء وجلب أفلام من جميع أنحاء العالم، سيعرضها المهرجان للجمهور السعودي ضمن المسابقة الرسمية أو برامجه الأخرى خارج المسابقة، كما تتولى جُمانة زاهد مسؤولية قيادة فريق معمل البحر الأحمر لاحتضان وتطوير المواهب السعودية والعربية، والذي أعلن عن إطلاق دورته الثانية العام الجاري، فيما أكمل إبراهيم مدير، رئيس الخدمات المشتركة، فريق الإدارة العليا لمهرجان البحر الأحمر، والذي تم تقسيمه بنسبة 50/50 بين الجنسين.

ومن المقرر أن يقوم فريق من مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالمشاركة في فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي، على أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل المتعلقة ببرنامج المهرجان خلال الأشهر المقبلة.

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