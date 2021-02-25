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مواصفات جهاز IMAC 2021 الجديد من آبل
سيكشف عنه في مارس المقبل

مواصفات جهاز IMAC 2021 الجديد من آبل

2021/02/25
الساعة 7:33 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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مواصفات جهاز IMAC 2021 الجديد من آبل أبل
المواطن - ترجمة : عمر رأفت

العناوين الفرعية
1 آبل تستعد بأجهزة جديدة
2 iMac بخصائص جديدة

عادةً ما تنظم شركة آبل مؤتمرًا في شهر مارس للإعلان عن منتجات جديدة، ومن المتوقع ألّا يكون هذا العام مختلفًا، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

آبل تستعد بأجهزة جديدة

وعلى الرغم من أن عملاق التكنولوجيا لم يؤكد الحدث، إلا أن التكهنات بشأن ما يمكن إصداره تغمر الويب – على وجه التحديد جهاز كمبيوتر iMac جديد، وتُظهر إحدى الصور نموذجًا جديدًا بخمسة ألوان مختلفة، لجهاز iMac G3.

ما هو جهاز iMac 2021 الجديد من أبل؟

وستحيي آبل الألوان الزاهية مع جهاز iMac 2021 الجديد، إلى جانب إضافة نفس خيارات الألوان مع iPad Air الجديد.

ووفقًا لـ MacRumors، سيحتوي نظام الجيل التالي على حواف أنحف ويتضمن رقائق Apple Silicon، وتتميز الإصدارات الجديدة من MacBook Air و MacBook Pro و  Mac mini بالرقاقة الجديدة.

iMac بخصائص جديدة

ويشير الخبراء إلى أن تنوع ألوان iMac، يهدف إلى الربط بين الجهاز الجديد و iMac G3 لعام 1999، في أذهان المستخدمين، والاستفادة من الحنين إلى iMac الأصلي.

يذكر أن آبل أطلقت iMac G3، عندما كانت متجهة إلى الإفلاس عام 1999، حيث أنقذ الجهاز الشركة التي باتت عملاقة الآن، وأصبح الجهاز مفضلا لدى عملاء آبل.

وعلى الرغم من أن الشركة العملاقة لم تؤكد هذا الحدث، إلا أن التكهنات حول ذلك انتشرت عبر الإنترنت، وخاصة فيما يتعلق بجهاز الكمبيوتر iMac 2021 الجديد.


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