مواصفات جهاز IMAC 2021 الجديد من آبل

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

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عادةً ما تنظم شركة آبل مؤتمرًا في شهر مارس للإعلان عن منتجات جديدة، ومن المتوقع ألّا يكون هذا العام مختلفًا، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

آبل تستعد بأجهزة جديدة

وعلى الرغم من أن عملاق التكنولوجيا لم يؤكد الحدث، إلا أن التكهنات بشأن ما يمكن إصداره تغمر الويب – على وجه التحديد جهاز كمبيوتر iMac جديد، وتُظهر إحدى الصور نموذجًا جديدًا بخمسة ألوان مختلفة، لجهاز iMac G3.

وستحيي آبل الألوان الزاهية مع جهاز iMac 2021 الجديد، إلى جانب إضافة نفس خيارات الألوان مع iPad Air الجديد.

ووفقًا لـ MacRumors، سيحتوي نظام الجيل التالي على حواف أنحف ويتضمن رقائق Apple Silicon، وتتميز الإصدارات الجديدة من MacBook Air و MacBook Pro و Mac mini بالرقاقة الجديدة.

iMac بخصائص جديدة

ويشير الخبراء إلى أن تنوع ألوان iMac، يهدف إلى الربط بين الجهاز الجديد و iMac G3 لعام 1999، في أذهان المستخدمين، والاستفادة من الحنين إلى iMac الأصلي.

يذكر أن آبل أطلقت iMac G3، عندما كانت متجهة إلى الإفلاس عام 1999، حيث أنقذ الجهاز الشركة التي باتت عملاقة الآن، وأصبح الجهاز مفضلا لدى عملاء آبل.

وعلى الرغم من أن الشركة العملاقة لم تؤكد هذا الحدث، إلا أن التكهنات حول ذلك انتشرت عبر الإنترنت، وخاصة فيما يتعلق بجهاز الكمبيوتر iMac 2021 الجديد.

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