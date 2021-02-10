مواطن و10 مخالفين تورطوا بجرائم سرقة في الرياض

المواطن - واس

ألقت شرطة الرياض القبض على مواطن و10 مخالفين لنظام الإقامة ارتكبوا عدداً من جرائم السرقة والنشل والسلب.

تفاصيل ضبط عصابة السرقة في الرياض

وصَرّحَ المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن و(10) مخالفين لنظام الإقامة، من الجنسيات اليمنية والإثيوبية والباكستانية، أعمارهم بين (العقدين الثاني والخامس)، ارتكبوا عددًا من جرائم السرقة والنشل والسلب.

وأكد المتحدث الإعلامي أنه تم إيقافهم واتخاذ جميع الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.







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