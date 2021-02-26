مواقف سابقة لـ رئيس النصر علق فيها بغضب شديد

المواطن - محمد سمعه

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لا يُعد تعليق صفوان السويكت، رئيس النصر، الغاضب على قرارات لجنة الانضباط التي صُدرت أمس الخميس حول أحداث مباراة الشباب والعالمي هو الأول من نوعه منذ بدء الموسم الحالي.

رسائل نارية للجنة الحكام:

وكانت البداية في نوفمبر الماضي، حيث قال السويكت عبر حسابه في “تويتر” بعد أخطاء الحكم شكري الحنفوش في لقاء العالمي والشباب بالدور الأول من الدوري: “النصر بمن حضر .. وأعتقد أن قرار الاتحاد السعودي بتحديد عدد الحكام الأجانب المسموح لكل فريق مجانب للصواب وغير عادل .. وسنطالب بحكام أجانب لجميع مبارياتنا القادمة”.

وواصل السويكت تعليقاته النارية ففي ديسمبر الماضي، وخلال لقاء تلفزيوني لـ برنامج “كووورة” قال رئيس العالمي: “إلى لجنة الحكام، راجعوا نفسكم، لا أعرف من يختار الحكام لإدارة مباريات العالمي، ولكن راجعوا أنفسكم، العالمي يتعرض لخسائر بسبب الأخطاء التحكيمية مثل احتساب ركلة جزاء غير صحيحة ضده، أو عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لفريقي، هذه أخطاء تؤثر بلا شك على الفريق”.

رئيس النصر يعلن التصعيد للنيابة العامة:

بينما علق رئيس النصر أمس الخميس على قرارات لجنة الانضباط قائلًا: “إساءات لفظية وتجريح واتهام في الذمم وتشهير أمام الملأ وتعدٍّ على السمعة الشخصية وتأليب للرأي العام وإساءة لوجه الرياضة السعودية داخليًّا وخارجيًّا ومخالفة صريحة لجميع المواد النظامية، وفي النهاية عقوبة مخففة جدًّا! تمخض الجبل فولد فأرًا.. عجبي والله”.

وتابع صفوان السويكت تغريداته عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “الأمل بالله ثم في النيابة العامة والمحكمة الجزائية في إحقاق الحق والأخذ بحق المظلوم”.

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