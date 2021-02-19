موعد المباراة المقبلة لـ آرسنال بـ الدوري الإنجليزي

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي آرسنال لخوض مواجهة قوية ضد منافسه مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وسيواجه الجانرز، فريق مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام المباراة على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن.

ترتيب الجانرز في الدوري الإنجليزي:

ويحتل الجانرز، قبل المباراة المركز العاشر في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، أما مانشستر سيتي فيحتل المركز الأول برصيد 56 نقطة.

يذكر أن آرسنال كان فاز على ليدز يونايتد برباعية مقابل هدفين في الجولة الرابعة والعشرين يوم الأحد الماضي.

أحداث مباراة آرسنال وبنفيكا:

وبالأمس الخميس، سقط نادي آرسنال في فخ التعادل أمام فريق بنفيكا البرتغالي بهدف لكل فريق ضمن مباريات ذهاب دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي.

وبدأ الجانرز المباراة ضاغطًا بكل قوته وذلك من أجل إحراز الهدف الأول، ولكن دون جدوى.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني باغت نادي بنفيكا، آرسنال محرزًا الهدف الأول عبر اللاعب لويس ألفونسو بالدقيقة الخامسة والخمسين، ثم بعدها بدقيقتين تمكن الجانرز من إحراز هدف التعادل عبر النجم الصاعد بوكايو ساكا. ولم يحدث أي جديد لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، بسبب رفض السلطات البرتغالية استضافة فريق الجانرز، لمعاناة إنجلترا من فيروس كورونا المتحور. يذكر أن لقاء العودة بين الجانرز وبنفيكا سيقام في إنجلترا يوم الخميس 25 فبراير الجاري على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن.

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