موعد مباراة الأهلي والاتحاد في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الأهلي والاتحاد ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نظرًا لشعبية الفريقين وقوة المنافسة.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد

وتُقام مباراة الأهلي والاتحاد عند الساعة 8:20 مساء يوم غد الخميس، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الأهلي والاتحاد غدًا، تحسنت نتائج الفريق الأول لكرة القدم بالراقي بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش في الجولات الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح لخطف الثلاث نقاط وتعويض خسارته في ديربي جدة بالدور الأول.

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالعميد من تذبذب الأداء والنتائج في آخر 5 جولات، قبل مباراة الأهلي والاتحاد، حيث خسر مرتين وتعادل مرة، وفاز مرتين، إلا أن كتيبة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي تسعى لتحقيق الفوز والتقدم في الترتيب.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، بالتساوي مع الهلال صاحب المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن الشباب المتصدر.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 28 نقطة.







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