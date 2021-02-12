المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الزمالك ضد مولودية الجزائر اليوم، نظرًا لقوة المواجهة والشعبية الكبيرة التي يحظى بها الفريقان.

الزمالك ضد مولودية الجزائر

وتنتظر الجماهير موعد مباراة الزمالك ضد مولودية الجزائر المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتُعد مباراة الزمالك ضد مولودية الجزائر هي الأولى التي يتم لعبها في هذه المجموعة، والتي تضم بجانبهما الترجي الرياضي التونسي وتينجيت السنغالي، ويسعى الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشوارهما بالنسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد نجح في الوصول إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2020، إلا أنه خسر أمام النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف، ليتوج المارد الأحمر باللقب للمرة التاسعة في تاريخه.

التشكيل المتوقع لنادي الزمالك

ومن المتوقع أن يدفع المدير الفني للأبيض، البرتغالي جيمي باتشيكو بالقوة الضاربة منذ البداية في مباراة الزمالك ضد مولودية الجزائر أملًا في تسجيل هدف مبكر، وتسهيل مهمة الفريق في تحقيق الفوز.

ويتوقع أن يكون تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مباراة اليوم، كالتالي؛ محمد أبو جبل، أحمد أبو الفتوح، محمود علاء، محمود حمدي الونش، حازم إمام، طارق حامد، فرجاني ساسي، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي ويوسف أوباما.







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