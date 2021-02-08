موعد مباراة الهلال والعين في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا مباراة الهلال والعين ضمن مباريات الجولة الـ16 والمؤجلة بين الفريقين بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستُقام المباراة في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية.

الفوز شعار الأزرق بلقاء الهلال والعين

ويسعى الهلال إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، من أجل الوصول للمركز الثاني، بعد الخسارة في الجولة الـ17 من نادي أبها بثلاثية مقابل هدفين يوم الخميس الماضي.

أما نادي العين صاحب المركز السادس عشر والأخير، فنجح في تحقيق الفوز بالجولة السابعة عشرة على فريق الاتفاق قبل مباراة الهلال.

ويحتل الهلال حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، أما نادي العين فيحتل المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة.

حكم مباراة الهلال والعين

وذكر الإعلامي أحمد العجلان عبر حسابه في “تويتر” أن الحكم عبدالله الحربي سيحكم مباراة الهلال والعين غدًا.

وكانت الجماهير الهلالية طالبت بإقالة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو بعد خسارة لقب كأس السوبر السعودي أمام النصر بالإضافة للخسارة من نادي أبها.

وتمسكت الإدارة الهلالية ببقاء لوشيسكو مع الاجتماع معه، وذلك من أجل الحديث عن مستقبل الفريق خلال المباريات المقبلة.

يذكر أن لوشيسكو تولى تدريب نادي الهلال في عام 2019 خلفًا للمدرب الكرواتي زوران ماميتش وقاد الأزرق للفوز بلقب دوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال عام.







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